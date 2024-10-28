ليبيا تشارك في مؤتمر المانحين لدعم النازحين في الساحل وتشاد

شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني، في أعمال مؤتمر المانحين لدعم النازحين واللاجئين في منطقة الساحل وبحيرة تشاد لذي تستضيفه مدينة جدة في السعودية.

ويهدف المؤتمر إلى “حشد الموارد لدعم المبادرات الإنسانية والتنموية التي تستهدف السكان المتضررين في المنطقة، بما في ذلك النازحين واللاجئين، مع التركيز على خطط الاستجابة الإنسانية المنسقة للأمم المتحدة”.

كما “يسعى المؤتمر إلى تعزيز الوعي بالأزمة الإنسانية في منطقة الساحل وبحيرة تشاد، وبناء شراكات قوية لتعزيز استجابة فعّالة ومستدامة”، بحسب ما ورد عل الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية.

وعُقد مؤتمر المانحين لدعم النازحين واللاجئين في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد يوم 26 تشرين الأول 2024، بمقر منظمة التعاون الإسلامي في جدة، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.