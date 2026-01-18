ليبيا تطلق أكبر مشروع بنية تحتية بحرية في مصراتة

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، عن إطلاق أحد أكبر مشاريع البنية التحتية البحرية في تاريخ ليبيا، عبر توقيع شراكة استراتيجية لتطوير وتوسعة محطة ميناء المنطقة الحرة بمصراتة، باستثمارات تصل إلى 2.7 مليار دولار، بمشاركة شركات قطرية وإيطالية وسويسرية، على رأسها MSC، أكبر شركة شحن في العالم.

وأوضح الدبيبة أن المشروع سيزيد الطاقة الاستيعابية للميناء إلى 4 ملايين حاوية سنويًا، مؤكّدًا أن هذا الإنجاز لا يعزز مكانة ليبيا بين أكبر الموانئ في المنطقة من حيث الحجم والطاقة فحسب، بل يعتمد أيضًا على تمويلات استثمارية أجنبية مباشرة ضمن شراكة دولية متكاملة لتطوير وتشغيل المشروع وفق ترتيبات واضحة، بما يضمن تنفيذه دون تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية.

وأشار إلى أن المشروع يترجم توجه الحكومة نحو إدخال التمويل الخارجي المنتج لتحريك الاقتصاد، وتحديث البنية التحتية، وتحويل أصول الدولة إلى منصات تحقق عائدًا مستدامًا.

ومن المتوقع أن يولّد المشروع إيرادات تشغيلية تُقدَّر بنحو 500 مليون دولار سنويًا، ويوفر 8,400 فرصة عمل مباشرة وحوالي 60,000 فرصة عمل غير مباشرة، كما يعزز مكانة ليبيا في قلب المنافسة اللوجستية بغرب المتوسط، ويدعم الوصول إلى الأسواق الأفريقية ويحفّز التجارة الإقليمية.