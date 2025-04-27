ليبيا تعبر عن تضامنها مع إيران في حادثة ميناء «بندر عباس» المأساوية

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، “عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية إيران الإسلامية في ضحايا حادثة الانفجار التي وقعت بميناء مدينة بندر بن عباس، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين”.

وتقدمت تتقدم الوزارة “بتعازيها إلى أسر الضحايا، فإنها تعبر عن تضامن دولة ليبيا مع جمهورية إيران حكومة وشعباً، في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين”.

وكان “وقع انفجار ضخم في ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوب إيران يوم السبت 26 أبريل 2025، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصًا وإصابة أكثر من 800 آخرين، والانفجار نجم عن سوء تخزين مواد كيميائية خطرة داخل حاويات في منطقة الميناء، مما أدى إلى اندلاع حريق هائل وتصاعد دخان كثيف أسود مرئي على بعد كيلومترات”.

ويعد “الميناء أكبر مركز للحاويات في إيران، ويقع بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي، مما يجعله محورًا حيويًا للتجارة البحرية في البلاد. الحادث أثار تساؤلات حول إجراءات السلامة في المنشآت الحيوية، خاصة مع تزامنه مع جولة ثالثة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة”.