ليبيا تعرب عن قلقها إزاء التصعيد الخطير في إيران وتدعو لضبط النفس والحوار

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عن بالغ قلقها إزاء القصف الجوي الذي استهدف فجر اليوم منشآت نووية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واصفةً الحادث بأنه “تصعيد خطير يُهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”.

وأكدت الوزارة في بيانٍ رسمي رفض دولة ليبيا التام لاستخدام القوة في العلاقات الدولية خارج إطار الشرعية الدولية، مشددةً على ضرورة الاحتكام للحوار، وضبط النفس، وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى مزيد من التوتر أو التصعيد العسكري.

وجددت الوزارة تأكيدها على موقف ليبيا الثابت بشأن احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

كما دعت الخارجية الليبية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لمنع تدهور الأوضاع في المنطقة، والحيلولة دون الانزلاق نحو مزيد من العنف، مؤكدة دعم ليبيا للجهود الرامية إلى خفض التصعيد وحل النزاعات بالوسائل السلمية والدبلوماسية.