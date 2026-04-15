ليبيا تعزز شراكتها الدولية لمعالجة «ملف المفقودين»

أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، عقد اجتماع مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات القانون الدولي الإنساني والملفات الإنسانية المرتبطة بالنزاعات.

وأوضحت الوزارة أن مدير مكتب حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التابع لها التقى، الأسبوع الماضي، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا والوفد المرافق له، لبحث سبل تطوير العمل المشترك بين الجانبين.

وتناول الاجتماع آليات تعزيز التعاون في البرامج التدريبية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، إلى جانب تنسيق الجهود في الأعمال الإنسانية، خاصة ما يتعلق بملف المفقودين والمحتجزين.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية توسيع نطاق الشراكة، بما يسهم في رفع مستوى الوعي بقواعد القانون الدولي الإنساني، وتعزيز الالتزام بها في سياق النزاعات المسلحة.

واختُتم الاجتماع بالاتفاق على تكثيف التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على تطوير البرامج التدريبية، ودعم الجهود الإنسانية الرامية إلى معالجة القضايا العالقة المرتبطة بالمفقودين والمحتجزين.