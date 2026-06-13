ليبيا تعزز مسار «الاقتصاد الرقمي».. أكبر معرض في طرابلس

تتواصل الاستعدادات لتنظيم معرض الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي “EPAIX 2026”، المقرر إقامته خلال الفترة من 17 إلى 18 يونيو 2026 داخل أرض معرض طرابلس الدولي، برعاية محافظ مصرف ليبيا المركزي وإشراف الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار دعم قطاعي الخدمات المالية والتقنية في ليبيا، وتعزيز مسار التحول الرقمي، حيث يشهد مشاركة ورعاية عدد من المصارف والشركات المحلية والدولية العاملة في مجالات الدفع الإلكتروني والتقنيات المالية.

وضمت قائمة الرعاة: مصرف الجمهورية بصفته الراعي الاستراتيجي، وشركة معاملات للخدمات المالية والواحات للصرافة بصفتها راعيين ماسيين، إلى جانب مصرف الصحراء والمصرف الإسلامي الليبي والمصرف التجاري الوطني كرعاة بلاتينيين.

كما تشمل قائمة الرعاة التقنيين شركات مثل شركة خطوط التقنية، وشركة المدار الجديد، إلى جانب شركة ليبيانا للهاتف المحمول، بصفتها أحد أبرز الرعاة الماسيين.

وأوضحت الهيئة أن هذه المشاركة الواسعة تعكس أهمية المعرض كمنصة تجمع المؤسسات المصرفية وشركات التقنية المالية ورواد الأعمال، بهدف تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات واستعراض أحدث الحلول والابتكارات في قطاع الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي.

كما يُعد المعرض من أبرز الفعاليات المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية في ليبيا، إذ يستقطب مؤسسات مالية وتقنية محلية ودولية، إضافة إلى شركات خدمات مساندة ورواد أعمال من داخل البلاد وخارجها.

ويأتي تنظيم “EPAIX 2026” في ظل تسارع جهود التحول الرقمي في القطاع المالي الليبي، حيث تعمل المصارف وشركات الاتصالات على تطوير خدمات الدفع الإلكتروني وتوسيع نطاقها، بما يعزز الشمول المالي ويواكب التطورات العالمية في التكنولوجيا المالية.