 ليبيا تنسحب من مواجهة «بأولمبياد الروبوتات» بسبب فريق إسرائيل

رفض منتخب ليبيا للروبوتات، مواجهة فريق إسرائيلي، وأعلن “انسحابه من إحدى مباريات الأولمبياد العالمية للروبوتات 2024، التي تستضيفها اليونان”.

وبحسب منشور عبر صفحة “بلاكرس للروبوتات” على فيسبوك، أشار الفريق إلى أن “ليبيا لا تعترف بوجود الكيان الصهيوني”، مشددا “على تضامنه مع القضية الفلسطينية”،

ورغم هذا الانسحاب، يواصل الفريق الليبي المشاركة في باقي منافسات البطولة، حيث حقق سابقا ثلاثة انتصارات متتالية.

يذكر أن “المنتخب الليبي المشارك، وهو فريق “بلاكرس للروبوتات” من مدينة البيضاء، وتقام مباريات الأولمبياد العالمية للروبوتات بمشاركة 192 فريقا من 192 دولة”.

وفي أبريل 2022، انسحب المنتخب الليبي للمبارزة من بطولة العالم، التي أقيمت في الإمارات، على الرغم من بلوغه الدور النهائي، لرفضه مواجهة منتخب إسرائيل.