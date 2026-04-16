ليبيا ضمن الدول الأرخص عالمياً في «أسعار الكهرباء»

كشفت بيانات حديثة صادرة عن منصة الطاقة، عن قائمة الدول الأقل تكلفة في أسعار الكهرباء عالميًا وعربيًا، في ظل استمرار الاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بما في ذلك تداعيات الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لنقل الطاقة عالميًا.

وأظهرت البيانات وجود تباين كبير في أسعار الكهرباء بين الدول، حيث نجحت عدد من الدول العربية والإفريقية والآسيوية في الحفاظ على مستويات منخفضة جدًا من الأسعار مقارنة بالمتوسط العالمي، وجاءت ليبيا ضمن أبرز هذه الدول.

وبحسب التصنيف، جاءت إيران في المرتبة الأولى عالميًا كأرخص دولة في أسعار الكهرباء، بسعر يبلغ 0.002 دولار لكل كيلوواط/ساعة، تلتها إثيوبيا في المرتبة الثانية بسعر 0.006 دولار.

وحلت ليبيا في المرتبة الثالثة عالميًا، والأولى عربيًا ضمن الدول الواردة في القائمة، بسعر منخفض بلغ 0.008 دولار لكل كيلوواط/ساعة، ما يعكس استمرار سياسات دعم الطاقة في البلاد رغم التحديات الاقتصادية وتذبذب الإيرادات العامة.

وجاءت قيرغيزستان في المرتبة الرابعة بسعر 0.010 دولار، تلتها أنغولا خامسًا بسعر 0.012 دولار، ثم السودان في المرتبة السادسة بسعر 0.014 دولار، فيما جاءت بوتان سابعًا بسعر 0.015 دولار لكل كيلوواط/ساعة.

أما سوريا فقد احتلت المرتبة الثامنة عالميًا بسعر 0.018 دولار، تلتها مصر في المرتبة التاسعة بسعر 0.024 دولار، ثم قازاخستان في المرتبة العاشرة بسعر 0.035 دولار لكل كيلوواط/ساعة.

وأشارت البيانات إلى استمرار القائمة لتشمل دولًا أخرى بأسعار أعلى نسبيًا، من بينها أوزبكستان بسعر 0.038 دولار، والعراق بسعر 0.040 دولار، والجزائر بسعر 0.041 دولار، وصولًا إلى فيتنام بسعر 0.080 دولار، ثم الصين بسعر 0.090 دولار لكل كيلوواط/ساعة.

وتعكس هذه الفوارق الكبيرة في أسعار الكهرباء عالميًا حجم التباين في سياسات الدعم الحكومي للطاقة، إذ تعتمد العديد من الدول، خصوصًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على دعم مباشر لأسعار الكهرباء باعتبارها خدمة أساسية تمس حياة المواطنين وقطاعات الإنتاج.

كما تشير البيانات إلى أن تقلبات أسواق الطاقة العالمية، الناتجة عن الأزمات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الوقود، تلعب دورًا مهمًا في إعادة تشكيل تكلفة إنتاج وتوزيع الكهرباء عالميًا، إلا أن دولًا مثل ليبيا وسوريا ومصر ما زالت تحافظ على مستويات منخفضة نسبيًا بفضل سياسات الدعم والطبيعة الهيكلية لأسواق الطاقة المحلية، وفق وكالة سبوتنيك.

وفي السياق الإقليمي، تبرز ليبيا بشكل خاص باعتبارها واحدة من الدول المنتجة للطاقة، ما يمنحها قدرة نسبية على الإبقاء على أسعار كهرباء منخفضة مقارنة بدول تعتمد بشكل أكبر على الاستيراد أو الاستدانة لتمويل قطاع الطاقة.

وتأتي هذه المؤشرات في وقت تتزايد فيه الضغوط العالمية على أسواق الطاقة، ما ينعكس مباشرة على سياسات التسعير والدعم في مختلف الدول، ويعيد طرح أسئلة حول استدامة هذه النماذج في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.

وتشير بيانات سوق الطاقة العالمي إلى أن أسعار الكهرباء تختلف بشكل كبير بين الدول تبعًا لعدة عوامل، أبرزها توفر الموارد الطبيعية، وحجم الدعم الحكومي، وكفاءة شبكات الإنتاج والتوزيع، إضافة إلى التأثر المباشر بالتقلبات الجيوسياسية في أسواق النفط والغاز.

وتبرز ليبيا ضمن الدول التي تعتمد بشكل كبير على دعم الدولة لأسعار الكهرباء، وهو ما يضعها ضمن قائمة الدول الأقل تكلفة عالميًا، رغم التحديات الاقتصادية والإدارية التي يواجهها قطاع الطاقة.