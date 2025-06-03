ليبيا وإيطاليا.. علاقات استراتيجية تتجدد باحتفالية «عيد الجمهورية» في طرابلس

شارك وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، في حفل إحياء عيد الجمهورية الإيطالية، الذي أقيم بالعاصمة طرابلس، بحضور عدد من السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية في ليبيا.

وأشاد الباعور، بالعلاقات العميقة والمتينة التي تربط ليبيا وإيطاليا، مشددًا على حرص الجانبين على تطوير أطر التعاون الثنائي، معتبراً أن هذه العلاقات تتميز بطابع استراتيجي خاص، لا سيما في منطقة البحر المتوسط.

وأكد الباعور على أهمية التعاون المثمر بين البلدين في مختلف المجالات الحيوية التي تخدم مصالح الشعبين الصديقين، مشيدًا بالدور الإيجابي لإيطاليا على المستويين الإقليمي والدولي في دعم المسار السياسي الليبي.

وشهد الحفل كلمات رسمية، وعزف النشيدين الوطنيين لليبيا وإيطاليا، في أجواء احتفالية تعكس عمق الروابط والتعاون بين البلدين.

هذا وتجمع ليبيا وإيطاليا علاقات تاريخية عميقة تعود إلى عقود طويلة، حيث تربط بينهما روابط سياسية واقتصادية وثقافية متينة، وتشكل إيطاليا أحد أبرز الشركاء الاقتصاديين لليبيا، خاصة في مجالات النفط والطاقة والاستثمار، كما تتعاون الدولتان في جهود تعزيز الأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية، إلى جانب دعم المسار السياسي الليبي لتحقيق الاستقرار والتنمية، وتعتبر منطقة البحر المتوسط نقطة مركزية في التعاون الاستراتيجي بين ليبيا وإيطاليا، حيث يحرص الطرفان على تعزيز الشراكة بما يخدم مصالح الشعبين ويضمن استقرار المنطقة.