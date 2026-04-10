ليبيا والسودان تعززان التنسيق عبر بوابة «تجمع الساحل والصحراء»

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، صباح الجمعة 10 ابريل 2026، وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية السودان محيي الدين سالم، لدى وصوله إلى مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس.

وأفادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، عبر منشور رسمي، بأن زيارة وزير الخارجية السوداني تأتي للمشاركة في مراسم إعادة افتتاح مقر تجمع دول الساحل والصحراء، المقرّر تنظيمها يوم السبت 11 ابريل 2026 في طرابلس.

وشارك في مراسم الاستقبال مدير إدارة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الليبية عبدالناصر يونس، ومدير إدارة الشؤون العربية المكلف نجيب الرياني، إلى جانب سفير دولة ليبيا لدى جمهورية السودان فوزي بومريز.

وتأتي هذه الزيارة في سياق التحضيرات الجارية لإعادة تنشيط دور تجمع دول الساحل والصحراء، الذي يُعد إطارًا إقليميًا للتعاون بين دول المنطقة في مجالات التنمية والأمن والتكامل الاقتصادي.

وتسعى ليبيا من خلال استضافة هذا الحدث إلى تعزيز حضورها الدبلوماسي والإقليمي، وتأكيد دورها في دعم آليات العمل المشترك بين الدول الأفريقية والعربية، في ظل التحديات التي تواجه منطقة الساحل والصحراء.