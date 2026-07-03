ليبيا والصين تبحثان تعزيز الشراكة و«تبادل الخبرات»

اختتم وفد من المجلس الأعلى للدولة زيارةً رسميةً إلى جمهورية الصين الشعبية استمرت من 22 إلى 30 يونيو 2026، برئاسة رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة عبدالمطلب علي بقص، وعضوية جميلة الزوي وزينب توشي، إلى جانب عددٍ من ممثلي الأحزاب السياسية الليبية، وذلك بدعوةٍ من الحزب الشيوعي الصيني وبالتنسيق مع اللجنة العليا للإشراف على التعاون الليبي الصيني.

وبحسب المجلس الأعلى للدولة، جاءت الزيارة في إطار دعم علاقات الصداقة والتعاون بين ليبيا والصين، وتعزيز قنوات التواصل وتبادل الخبرات بين الجانبين في عددٍ من المجالات السياسية والتنموية والاقتصادية.

وشهد برنامج الزيارة سلسلةً من اللقاءات والاجتماعات مع عددٍ من المسؤولين الصينيين، من بينهم مسؤولو دائرة العلاقات الخارجية التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إلى جانب نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني لين سونجتيان، فضلًا عن عددٍ من مسؤولي مقاطعة قويتشو.

كما شارك الوفد الليبي في فعاليات الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب الأجنبية، الذي انعقد تحت شعار «البحث عن النية الأصلية عبر تكريس الفهم الصحيح لأداء الحوكمة الجيدة»، حيث تناولت النقاشات التجربة الصينية في مجالات الحوكمة والتنمية الاقتصادية والقضاء على الفقر، إضافةً إلى استعراض فرص التعاون المشترك بين ليبيا والصين في عددٍ من القطاعات.

وتضمن برنامج الزيارة جولاتٍ ميدانيةً شملت المدرسة الحزبية بمقاطعة قويتشو، والمركز الوطني لتبادل البيانات الكبرى، ومعرض التخطيط الإنمائي الحضري والريفي، إلى جانب زيارة عددٍ من المشروعات التنموية ومراكز الابتكار والتكنولوجيا، للاطلاع على التجارب الصينية في مجالات الإدارة الحديثة والتطوير المؤسسي والتحول التقني.

وفي ختام الزيارة، أكد الوفد أن المشاركة أسهمت في تعزيز الاطلاع على التجربة الصينية في مجالات الإدارة والتنمية وبناء القدرات، كما وفرت فرصةً لتبادل الرؤى والخبرات وفتحت مجالاتٍ جديدةً للتعاون بين البلدين.

وأعرب الوفد عن تقديره للحزب الشيوعي الصيني على حسن الاستقبال والتنظيم، مؤكدًا أهمية مواصلة التواصل وتعزيز الشراكة الليبية الصينية بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسارات التعاون بين الجانبين.