ليبيا والنيجر تبحثان تعزيز التعاون «المالي والدبلوماسي»

استقبل وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية راشد أبوغفه، صباح اليوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026، وزير خارجية جمهورية النيجر باكاري ياو سانغاري، في مقر ديوان وزارة المالية بالعاصمة الليبية طرابلس، وذلك في إطار زيارة رسمية يقوم بها إلى دولة ليبيا.

وجاءت هذه الزيارة بمناسبة إعادة افتتاح مقر تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص)، في خطوة تعكس تحركات دبلوماسية متجددة لتعزيز التعاون الإقليمي بين دول المنطقة.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين الليبي والنيجري، حيث ركزت المباحثات على سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز مجالات التعاون في الملفات الاقتصادية والمالية والتنموية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية دفع مسارات الشراكة بين البلدين، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي وتوسيع آفاق التعاون المشترك في إطار تجمع دول الساحل والصحراء.

ويأتي هذا اللقاء في سياق تحركات دبلوماسية متزايدة تشهدها المنطقة، تهدف إلى إعادة تفعيل الأطر الإقليمية وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء في تجمع دول الساحل والصحراء، في ظل تحديات اقتصادية وأمنية تواجه دول المنطقة.