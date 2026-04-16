ليبيا والنيجر تتفقان على تعزيز التنسيق بالملفات الإقليمية

أجرى وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، زيارة رسمية إلى جمهورية النيجر، يوم الخميس الموافق 16 أبريل 2026، حيث أجرى مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية في النيجر باكاري ياو سانغاري، تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وجاءت الزيارة بمرافقة مدير مكتب وزير الدفاع جبريل اشتيوي، وبحضور القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا لدى النيجر عبد الرحمن خمادة، إلى جانب أعضاء الوفد المرافق، حيث عقد الجانبان اجتماعات رسمية ركزت على تطوير التعاون الثنائي بين ليبيا والنيجر.

وبحث الطرفان آليات تعزيز الشراكة في تنفيذ المشاريع التنموية وتبادل الخبرات بين البلدين، إلى جانب مناقشة ملف الهجرة غير النظامية وسبل دعم إدارة الحدود بما يعزز الاستقرار المشترك.

كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الجانبان أهمية تسوية النزاعات عبر الحوار، بما يضمن احترام سيادة الدول واستقلالها.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على مواصلة التشاور والتنسيق خلال المرحلة المقبلة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

كما استقبل رئيس وزراء جمهورية النيجر، السيد علي الأمين زين، اليوم الخميس الموافق 16 أبريل 2026، الطاهر الباعور، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية النيجر.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء، نقل الباعور رسالة شفهية من رئيس مجلس الوزراء، المهندس عبدالحميد الدبيبة، إلى دولة رئيس وزراء جمهورية النيجر، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.