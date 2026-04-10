ليبيا وبريطانيا توسّعان التعاون.. برامج تدريبية تعزز «الجاهزية العسكرية»

في إطار التعاون الدولي وتعزيز الشراكات العسكرية، نفذت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي برنامجًا تدريبيًا متقدمًا بالتعاون مع فريق الخدمات التدريبية والتعليمية التابع للجيش البريطاني، خلال الفترة من 25 مارس إلى 1 أبريل، وفق ما أفادت به رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي.

وجاء تنفيذ هذا البرنامج التدريبي على ضوء اللقاء الذي جمع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول الدكتور صلاح الدين النمروش، بالسفير البريطاني لدى ليبيا مارتن رينولدز، والملحق العسكري البريطاني العقيد ماثيو كيتر، حيث جرى بحث آفاق التعاون في المجال العسكري والتدريب المشترك.

وشمل البرنامج التدريبي دورات مكثفة استهدفت بناء قدرات القيادات الشابة، ورفع مستوى الجاهزية البدنية والذهنية للعناصر المشاركة، ضمن توجه يهدف إلى تطوير الأداء العسكري وتعزيز الانضباط والاحترافية داخل المؤسسة العسكرية.

وأكدت رئاسة الأركان أن هذه الأنشطة التدريبية تعكس شراكة دولية متنامية، تُترجم إلى رفع الكفاءة الميدانية وصقل المهارات القيادية، بما يسهم في دعم مسار تطوير القوات المسلحة الليبية.

وتأتي هذه البرامج التدريبية ضمن جهود أوسع لتعزيز التعاون العسكري الدولي، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يدعم خطط تطوير المؤسسة العسكرية ورفع جاهزيتها وفق المعايير الحديثة.