ليبيا وبنغلاديش تبحثان تعزيز التعاون الصحي وتسوية أوضاع الكوادر الطبية

استقبل المستشار المالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، محمد الشهوبي، سفير دولة بنغلاديش لدى ليبيا، أبو الحسنات محمد، بحضور وكيل عام وزارة الصحة، محمد الغوج.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين، ومتابعة إجراءات تسوية أوضاع العناصر الطبية المساعدة من الكوادر البنغلاديشية العاملة في القطاع الصحي العام، عقب اعتماد اللائحة المالية الخاصة بالعناصر الوافدة.

وأشاد الشهوبي بالدور المهم الذي تؤديه الكوادر البنغلاديشية في المستشفيات والمرافق الصحية الليبية، مؤكداً حرصه على متابعة تسديد مستحقاتهم المالية بما يضمن استقرار عملهم، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.