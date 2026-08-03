ليبيا وتشاد تبحثان التعاون في مجالات «حقوق الإنسان والمرأة والطفل»

بحثت رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب انتصار شنيب، اليوم الأحد 2 أغسطس 2026، مع نائب وزير العدل المكلف بحقوق الإنسان في جمهورية تشاد أميناتو بيلو، آليات تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في عدد من الملفات المرتبطة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل.

وجاء اللقاء الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، بحضور نائب المكلف بتسيير المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان نعيمة العريبي، حيث ناقش الجانبان سبل تطوير التعاون بين المؤسسات المختصة في البلدين.

وضم الوفد التشادي المرافق لنائب وزير العدل المكلف بحقوق الإنسان كلًا من القنصل العام لجمهورية تشاد في مدينة بنغازي حسن أحمد دايسري، ومدير عام إدارة السجون في جمهورية تشاد عبدالله شريف ترجوك، ومستشار وزارة العدل عمر محمد.

وتناول الاجتماع آليات تعزيز التنسيق المشترك وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية، إضافة إلى بحث تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية في مجالات اقتصادية واجتماعية مرتبطة بالتنمية المستدامة.

كما ناقش الطرفان إمكانية عقد مؤتمر متخصص حول أوضاع سجون النساء والأحداث، بهدف تبادل التجارب والخبرات، وتطوير أساليب التعاون بين ليبيا وتشاد في مجال إدارة المؤسسات الإصلاحية وتعزيز الجوانب الحقوقية المرتبطة بها.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود تعزيز التعاون الإقليمي بين المؤسسات الليبية والتشادية في ملفات حقوق الإنسان، وتوسيع مجالات التدريب والتأهيل وتبادل التجارب، خاصة في القضايا المتعلقة بالمرأة والطفل والمؤسسات الإصلاحية.