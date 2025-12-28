ليبيا وتونس تبحثان شراكة تعليمية جديدة

أجرى وفد من وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية سلسلة زيارات رسمية إلى الجمهورية التونسية، في إطار تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم المكلف رقم 1097 لسنة 2025، والمتعلق بمتابعة وتنفيذ مخرجات اجتماعات الدورة العاشرة للجنة القنصلية الليبية التونسية المشتركة، وذلك ضمن مساعٍ لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التدريب والتعليم وتطوير الموارد البشرية.

وترأس الوفد رئيس اللجنة ورئيس المركز العام للتدريب وتطوير التعليم محمد غومة، وضمّ مدير إدارة الموارد البشرية عبدالسلام أبودلال، وممثل مكتب التعاون الدولي عبدالرزاق عون، حيث استهدفت الزيارات توسيع مجالات الشراكة وتبادل الخبرات بين المؤسستين التعليميتين في البلدين.

واستُهل برنامج الزيارة بلقاء مع المسؤولة عن تسيير أعمال الملحقية الليبية في تونس حواء محمد البراني، جرى خلاله استعراض أهداف الزيارة، وبرنامج العمل المشترك، وبحث آليات التنسيق والتعاون بما يخدم الطلبة والمعلمين والمؤسسات التعليمية في البلدين.

وعقد الوفد اجتماعًا رسميًا مع رئيس مجلس المؤسسة والمدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني محمد البليدي، حيث قدّم محمد غومة عرضًا مرئيًا تضمّن لمحة شاملة عن أنشطة المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، وبرامج وزارة التربية والتعليم الليبية في مجالات التدريب وبناء القدرات والتطوير المهني.

وفي إطار الاطلاع على التجارب الرائدة، نفّذ الوفد زيارة عمل إلى المركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات، حيث اطّلع على التجربة التونسية في مجالي التكوين وتطوير الكفاءات، وتبادل الخبرات في مجالات البحث التربوي والتعاون الأكاديمي، بما يدعم تطوير الموارد البشرية والارتقاء بجودة التكوين.

كما شملت الزيارات المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية، حيث اطّلع الوفد على تجربة تونس في التحول الرقمي في قطاع التعليم، وأبرز المشاريع الرقمية المتعلقة بتطوير البنية التحتية التكنولوجية، والمنصات والمنظومات الخاصة بالحياة المدرسية، إضافة إلى مشاريع إنتاج المحتوى البيداغوجي الرقمي وبرامج تطوير الكفاءات الرقمية.

وأسفرت هذه اللقاءات عن الاتفاق على عقد اجتماعات تنسيقية لاحقة مع الإدارات المختصة بوزارة التربية التونسية، بهدف إعداد اتفاقية تعاون مشترك بين وزارتي التعليم في ليبيا وتونس، بحضور ممثلي الملحقية الليبية، بما يسهم في تعزيز مجالات التدريب، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم، وتنفيذ برامج تطويرية مشتركة تخدم المنظومتين التعليميتين في البلدين.