الحكم المحلي: نسعى للاستفادة من «الخبرات الدولية» بتطوير الخدمات البلدية

بحثت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، مع سفارة جمهورية كوريا الجنوبية لدى ليبيا عدداً من ملفات التعاون المشترك المرتبطة بتطوير العمل البلدي وبناء القدرات المحلية، وذلك خلال اجتماع عقده مدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بوزارة الحكم المحلي عبدالسلام القاضي مع مساعد السفير الكوري لدى ليبيا، بحضور مدير مكتب التطوير المؤسسي بالوزارة مختار زايد.

وبحسب وزارة الحكم المحلي، ركز الاجتماع على سبل تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة والسائلة، إلى جانب دعم وتنفيذ البرامج التدريبية الهادفة إلى تطوير الكفاءات المحلية ورفع مستوى الأداء المؤسسي في البلديات.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون مع مركز تطوير البلديات في مجالات دعم اللامركزية وتنمية المهارات والخبرات الفنية والإدارية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإدارات المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتطرقت المباحثات إلى أهمية دعم برامج ريادة الأعمال وتمكين الكفاءات الشابة، باعتبارها من الأدوات المهمة لتعزيز التنمية المحلية وخلق فرص جديدة للمبادرات والمشروعات المجتمعية.

وشمل الاجتماع أيضاً التنسيق بشأن تنظيم ورشة عمل متخصصة حول الأمن المائي في البلديات، إلى جانب بحث آليات دعم برامج قطاع المياه بما يعزز الاستدامة ويسهم في تطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم جهود التنمية المحلية ويدعم قدرات البلديات الليبية في مختلف المجالات التنموية والخدمية.