ليبيا ومصر تبحثان «تطوير المناهج» وتبادل الخبرات التعليمية

استقبل وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد القريو، القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية لدى ليبيا السيد تامر الحفني، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجال التعليمي.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها أوضاع المدارس الليبية في جمهورية مصر العربية، والصعوبات التي تواجهها، وسبل تذليلها بما يضمن استقرار العملية التعليمية للطلبة الليبيين الدارسين هناك.

كما بحث الجانبان آليات تطوير التعاون الثنائي في مجالات التعليم المختلفة، بما يشمل تبادل الخبرات، وتطوير المناهج، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل للكوادر التعليمية، بهدف الارتقاء بجودة التعليم في كلا البلدين.

وأكد الوزير خلال اللقاء حرص الوزارة على توطيد علاقات التعاون مع مصر والاستفادة من التجارب التعليمية الرائدة، بما يخدم مصلحة الطلبة ويعزز كفاءة المنظومة التعليمية.

من جانبه، أعرب القائم بأعمال السفارة المصرية عن استعداد بلاده الكامل لدعم التعاون المشترك وتقديم التسهيلات اللازمة للمدارس الليبية في مصر، بما يعزز أواصر الأخوة بين البلدين ويسهم في دعم العملية التعليمية.