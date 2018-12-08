ليبيا_زين_على_زين حملة تُقاوم قُبح الواقع بجمال التراث والثقافة الليبية

حيث تفاعل مع الرويمض العشرات من المصورين الفوتوغرافيين المحترفين والهواة فور علمهم بالغرض من الحملة.

وفي منشور له على صفحته الرسمية في فيسبوك قال الرويمض:

“فكرة الحملة هي أن نقاوم القبح بالجمال”.

وأضاف المصور طارق:

“أعتقد أن في ليبيا الكثير من مواضع وأماكن الجمال التي تنفرد بها عن غيرها من البلدان، اتمنى أن نبادر إلى غمر هذا البراح الافتراضي بصور من ابداعاتنا عن بلادنا الحبيبة، ولنحارب القبح بجمال لقطاتنا، ونبين أن بلادنا أجمل من كل هذا القبح الذي يروجون له”.

هذا وبادر رواد الهاشتاق بتحميل صور تُبرز زياراتهم ورحلاتهم إلى مناطق متنوعة على التراب الليبي بهدف إبراز معالم الجمال ونبذاً للصورة النمطية عن كون الدولة الليبية دولة صراعات سياسية وحروب.

يُذكر أن المصور الفوتوغرافي طارق الرويمض وصاحب فكرة هاشتاق #ليبيا_زين_على_زين هو أحد أساتذة التصوير البارزين في الجامعات الليبية، ومن المعروف عنه شغفه بالتصوير الفوتوغرافي وأمله في الارتقاء بهذا الفن في ليبيا.