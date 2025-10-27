ليفربول في دوامة الخسائر.. أسباب انهيار الريدز!

تتعرض جماهير ليفربول لخيبة أمل كبيرة بعد تراجع فريقها بشكل غير مسبوق هذا الموسم، حيث تكبد الريدز خسارتهم الرابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يهدد حلمهم في التتويج باللقب. التحليل يشير إلى ثلاثة عوامل رئيسية تسببت في هذا الانهيار:

فشل الصفقات المنتظرة:

رغم التوقعات العالية التي صاحبت التعاقدات الصيفية، إلا أن معظم اللاعبين الجدد لم ينجحوا في التأقلم مع أسلوب لعب الفريق. على رأس هؤلاء، جاء فلوريان فيرتز، الموهبة التي تنافست عليها الأندية الكبرى مثل بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي، إلا أنه لم يسجل أي هدف أو يقدم تمريرة حاسمة حتى الآن. كما أن ألكساندر إيزاك، مهاجم الفريق الجديد، لم يظهر بالشكل المتوقع منه، فيما تراجع مستوى الظهيرين ميلوس كيركيز وجيريمي فريمبونغ بشكل ملحوظ، مما أجبر المدرب آرني سلوت على العودة إلى الخيارات القديمة مثل آندي روبرتسون. انهيار مستوى محمد صلاح:

يعد العامل الثاني في تراجع الفريق هو انخفاض مستوى النجم الأول محمد صلاح، الذي كان قد قدم موسمًا استثنائيًا العام الماضي. هذا الموسم، يعاني صلاح من تراجع كبير في أدائه، وهو ما أثر على الفريق بشكل واضح. غياب أهداف صلاح أصبح يؤثر سلبًا على قدرة ليفربول في المنافسة على المراكز العليا في الدوري، مما ساهم في فقدان الفريق للثقة. السجل التاريخي للهزائم:

العامل الثالث والأهم هو السجل التاريخي للهزائم المتتالية، حيث لم يسبق لأي فريق فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز أن تلقى 4 هزائم متتالية في موسم المنافسة على اللقب. آخر مرة تعرض فيها ليفربول لهذه الهزائم المتتالية كانت في فبراير 2021، عندما أنهى الموسم في المركز الثالث بعد سلسلة من الإصابات. هذه الهزائم تؤثر بشكل كبير على ثقة الفريق وتحفزه، مما يعزز من صعوبة عودته إلى المنافسة على اللقب هذا الموسم.

باختصار، تراجع ليفربول يعكس مجموعة من العوامل التي تحتاج إلى معالجة سريعة إن أراد الفريق العودة إلى مستواه السابق والمنافسة على البطولات.