ليفربول يدرس خياراً مهماً بشأن مستقبل «محمد صلاح»

يشهد نجم ليفربول المصري محمد صلاح بداية صعبة هذا الموسم، حيث تراجع مستوى اللاعب وانخفضت مساهماته التهديفية بشكل ملحوظ، ما أثار انتقادات من الجماهير والمتابعين.

وكان صلاح قد جدد عقده مع “الريدز” في أبريل الماضي ليستمر مع الفريق حتى عام 2027، لكنه لم يسجل سوى هدفين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، من بينها ضربة جزاء واحدة.

وكشفت شبكة “RousingTheKop” الإنجليزية أن إدارة ليفربول تدرك إمكانية رحيل صلاح في 2026، حتى في حال حافظ على مستواه المميز الذي ظهر به في الموسم الماضي.

وأشارت التقارير إلى أن النادي يدرس إمكانية بيعه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار رغبات اللاعب والاهتمام بخدماته من أندية أخرى.

وأكدت الشبكة أن ليفربول بدأ بالفعل وضع خطط للمستقبل من خلال البحث عن خليفة لصلاح، مستشهدة بقرار المدير الفني يورغن كلوب إراحة صلاح في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد غلطة سراي، حيث لم يشارك أساسياً.

من جهته، قال خبير الانتقالات غرايم بيلي في تصريحات لـ”RousingTheKop”: “ليفربول يخطط لخلافته سواء كان ذلك في الموسم المقبل أو الذي يليه، وهذا أمر طبيعي ولا يدعو للقلق. عقد صلاح قصير الأمد، وبيع لاعب عالمي في مثل وضعه قد يكون الحل الأفضل للجميع في الصيف المقبل”.

ويستعد ليفربول لمواجهة قوية أمام تشيلسي على ملعب “ستامفورد بريدج” مساء السبت في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة ينتظر فيها الكثيرون أن يستعيد صلاح بريقه التهديفي.