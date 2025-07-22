ليلة المواجهات الساخنة في أوستن.. ميسي وراموس وخاميس تحت الأضواء

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى مدينة أوستن بولاية تكساس الأميركية، حيث تُقام مباراة “كل النجوم” المنتظرة، التي تجمع بين نجوم الدوري الأميركي (MLS) ونظرائهم من الدوري المكسيكي، ضمن استعدادات كأس الدوري 2025.

الحدث المرتقب يكتسب طابعاً خاصاً هذه السنة، مع عودة أحد أشهر المواجهات الكروية إلى الواجهة، بين الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، والإسباني سيرخيو راموس، مدافع مونتيري المكسيكي، في تجديد لذكريات “الكلاسيكو” الشهير الذي جمعهما سنوات طويلة في الليغا الإسبانية، حين كانا قائدي برشلونة وريال مدريد.

وبعد أعوام من المنافسة الحادة، تحول الصدام إلى شراكة عندما ارتدى النجمان قميص باريس سان جيرمان معاً، قبل أن تعيد مباراة “كل النجوم” المنافسة بينهما ولكن في قارة جديدة وتحت شعار مختلف.

المباراة لن تقتصر على مواجهة ميسي وراموس، بل ستشهد أيضاً أول لقاء يجمع ميسي بنجم كولومبيا خاميس رودريغيز، لاعب نادي كلوب ليون المكسيكي، منذ المواجهة التي جمعت منتخبي بلديهما في تصفيات كأس العالم 2026، وشهدت مشادة كلامية ساخنة بين النجمين.

وكان خاميس قد انتقد التحكيم خلال كوبا أميركا 2024، مشيراً إلى حصول الأرجنتين على “مساعدات”، مما دفع ميسي للرد حينها بجملته الشهيرة: “أنت تتحدث كثيراً”، وهي العبارة التي أثارت جدلاً واسعاً وتصدرت عناوين الصحف في أمريكا الجنوبية.

تقام “مباراة كل النجوم” مساء الأربعاء، بينما يُنظم “تحدي المهارات” مساء الثلاثاء، في أجواء احتفالية تمهّد لانطلاق كأس الدوري، التي تشهد مشاركة 18 فريقاً من كل دوري في منافسة محتدمة.

من جانبه، يستعد ميسي أيضاً لخوض مواجهة مرتقبة مع فريقه إنتر ميامي أمام سينسيناتي ضمن منافسات الدوري الأميركي، حيث يحتل الفريق المركز الرابع بفارق سبع نقاط عن المتصدر.