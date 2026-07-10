ليلة حزينة في المغرب.. فرنسا تنهي مشوار أسود الأطلس في ربع نهائي كأس العالم

ودّع المنتخب المغربي منافسات كأس العالم لكرة القدم من الدور ربع النهائي، إثر خسارته أمام منتخب فرنسا بنتيجة 2-0، في المباراة التي أُقيمت اليوم الخميس.

وأخفق المنتخب المغربي في تكرار إنجازه التاريخي الذي حققه في النسخة الماضية من البطولة، عندما أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ الدور نصف النهائي، قبل أن ينهي مشاركته آنذاك في المركز الرابع.

وشهدت المباراة تألق حارس مرمى المغرب ياسين بونو، الذي تصدى لركلة جزاء نفذها قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 28، محافظًا على نظافة شباكه خلال الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي في افتتاح التسجيل بعد مرور ساعةٍ من اللعب، بعدما عجز بونو عن التصدي لتسديدته.

وبعد ست دقائق، صنع مبابي الهدف الثاني بتمريرة إلى عثمان ديمبلي، الذي أسكن الكرة الشباك بتسديدة منخفضة، معززًا تقدم المنتخب الفرنسي حتى صافرة النهاية.

وبهذا الفوز، تأهل المنتخب الفرنسي إلى الدور نصف النهائي، حيث يواجه يوم الثلاثاء في مدينة دالاس الفائز من مواجهة المنتخبين الإسباني والبلجيكي، المقررة غدًا الجمعة.

دخل المنتخب المغربي اللقاء ساعيًا إلى مواصلة نتائجه التاريخية في كأس العالم وتكرار الإنجاز الذي حققه في النسخة الماضية بوصوله إلى نصف النهائي، بوصفه أول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز، إلا أن المنتخب الفرنسي حسم المواجهة في الشوط الثاني ليواصل مشواره نحو المنافسة على اللقب.