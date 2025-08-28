مآسي تعصف بالعالم.. وفيات بالجملة وحوادث أمنية وطبيعية تعم القارات

شهد العالم سلسلة من الحوادث الدامية والكوارث الطبيعية، بدأت بفواجع بشرية راح ضحيتها العشرات، ففي الهند، قُتل 15 شخصًا بانهيار مبنى سكني خلال حفل عيد ميلاد، بينما لقي متسلق روسي بارز مصرعه في انهيار صخري بجبال قبردينو بلقاريا، وفي البرتغال، توفي مصارع شاب بعد هجوم عنيف من ثور، كما نعت مصر اللواء شريف زهير، مساعد وزير الداخلية للتدريب، أما اليمن والسودان، فقد اجتاحتهما السيول والفيضانات، مخلفة قتلى وانهيارات واسعة في المنازل، وفي باكستان، تصاعد الغضب بعد اتهام الهند بالتسبب في تفاقم الفيضانات عبر التلاعب بمياه نهر السند، كما شهدت جامو وكشمير عملية تصفية لمتسللين، في حين اهتزت أرمينيا بأزمة متصاعدة بين الحكومة والكنيسة، وشنّت الشرطة الألمانية حملة على معقل لليسار المتطرف في برلين، بينما طردت مايكروسوفت موظفين بسبب احتجاجات تتعلق بدعم إسرائيل.

روسيا.. انهيار صخري يودي بحياة الرئيس السابق لاتحاد متسلقي الجبال في كراسنودار

توفي الرئيس السابق لاتحاد متسلقي الجبال في كراسنودار، ألكسندر راستورغيف، إثر حادث انهيار صخري وقع في جبال جمهورية قبردينو بلقاريا، فيما أصيب متسلقان آخران جراء الحادث.

ووفقًا لقناة SHOT الروسية على تليغرام، انطلقت مجموعة متسلقي الجبال، المكونة من رجلين وفتاة، في رحلة إلى جبال قبردينو بلقاريا في 25 أغسطس الجاري. وفي 27 أغسطس، تعرضت المجموعة لانهيار صخري علقوا على إثره بين الصخور المنهارة، ما أسفر عن وفاة راستورغيف وإصابة العضوة الثانية في المجموعة، يكاتيرينا فيودوروفا، بجروح متفاوتة الخطورة، ونُقلت إلى المستشفى. أما العضو الثالث فقد تم إجلاؤه مع فيودوروفا من مكان الحادث بواسطة طائرة مروحية.

ويُعد ألكسندر راستورغيف من الخبراء البارزين في رياضة تسلق الحبال، وقد شغل منصب رئيس اتحاد متسلقي الجبال في كراسنودار، وامتدت مسيرته الرياضية لأكثر من 200 عملية تسلق للجبال العالية، ما يجعله شخصية معروفة ومحترمة في المجتمع الرياضي الروسي.

ويأتي هذا الحادث ليؤكد المخاطر الكبيرة التي تواجهها فرق التسلق في المناطق الجبلية، خصوصًا في الأماكن التي تشهد نشاطًا جيولوجيًا مثل انهيارات الصخور والانزلاقات الأرضية.

إسلام آباد تتهم نيودلهي بتعمد تفاقم الفيضانات عبر تعليق معاهدة نهر السند

تشهد باكستان فيضانات غير مسبوقة تفاقمت حدتها عقب تعليق الهند المتعمد لمعاهدة مياه نهر السند وتلاعبها في تدفق النهر من دون إصدار التحذيرات اللازمة، بحسب ما أفادت وكالة أنباء “أسوشيتد برس أوف باكستان”.

وأوضحت الوكالة أن الخطوة الأحادية التي اتخذتها نيودلهي بوقف العمل بالاتفاقية حرمت باكستان من إنذارات مبكرة حول التدفقات الاستثنائية للمياه من السدود عبر الحدود، وهو ما ضاعف الأضرار الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة وتسبب في ارتفاع مستويات الفيضانات في أنهار شيناب ورافي وسوتليغ.

وذكر تقرير نقلته وسائل إعلام باكستانية أن الهند، منذ تعليق المعاهدة في 23 أبريل الماضي، تلاعبت بتدفق مياه نهر شيناب، حيث قلصت المنسوب بداية ما أدى إلى نقص في المياه، ثم أطلقت كميات ضخمة بشكل مفاجئ مما فاقم الفيضانات في مجرى النهر.

وأشار التقرير إلى أن التحذيرات القليلة التي وصلت من الهند مؤخراً لم تكن كافية، إذ لم تشمل جميع الخزانات على الأنهار الشرقية، خلافاً للممارسات السابقة، الأمر الذي ساهم في اتساع نطاق الكارثة الطبيعية التي تواجهها البلاد.

الهند: مقتل 15 شخصاً على الأقل في انهيار مبنى سكني غير مرخص بولاية ماهاراشترا

لقي 15 شخصاً على الأقل مصرعهم في انهيار مبنى سكني غير مرخص بمنطقة بالجار في ولاية ماهاراشترا الهندية، وفق وكالة “برس تراست أوف إنديا”.

وصرح مسؤولون في الشرطة أن المبنى المكون من أربعة طوابق ويضم نحو 50 شقة انهار على مبنى سكني مجاور فارغ في منطقة فيجاي نغار، مقاطعة فيرار، عند الساعة 00:05 من صباح الأربعاء.

وأشار شهود عيان إلى أن معظم الضحايا كانوا مشاركين في حفل عيد ميلاد لطفلة تبلغ من العمر عاماً واحداً، كان يُقام في الطابق الرابع عندما انهار أحد أجنحة المبنى.

وتواصل فرق الكوارث والإنقاذ عمليات إزالة الأنقاض للتأكد من عدم وجود أي أشخاص آخرين محاصرين تحت الأنقاض.

الأمم المتحدة: السيول والفيضانات في اليمن تتسبب بعشرات الضحايا والإصابات

أفاد مكتب الأمم المتحدة للعمل الإنساني في اليمن (OCHA) بأن الأمطار الغزيرة والسيول منذ أبريل الماضي أثرت على عشرات الآلاف من الأشخاص في مختلف مناطق البلاد.

وأوضحت المنظمة أن عدد المتضررين من السيول وصل إلى أكثر من 100 شخص بين ضحايا ومصابين، مؤكدة أن شركاء العمل الإنساني يعملون على توسيع نطاق المساعدات الطارئة، بما في ذلك توفير المأوى والغذاء ومستلزمات النظافة.

وأظهرت تقارير إعلامية محلية وعالمية أن الأمطار الغزيرة تسببت بغرق عدد من الأشخاص، معظمهم من الأطفال، فيما تتواصل جهود الإغاثة لمواجهة الكارثة الإنسانية.

السودان.. انهيار أكثر من 150 منزلاً جراء أمطار غزيرة وتحذيرات من سيول جديدة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في السودان، اليوم الخميس، إنذاراً برتقالياً عالي الخطورة حذرت فيه من هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية في عدد من الولايات، أبرزها دارفور وشمال كردفان.

وأكدت أن التحذير يستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً بالتوقيت المحلي، مع احتمال تحديثه وفقاً للتغيرات المناخية.

وأوضحت الهيئة أن التأثيرات ستشمل مناطق واسعة من غرب شمال كردفان وشمال وغرب كردفان، إلى جانب شرق وجنوب ووسط وغرب دارفور، داعية المواطنين إلى توخي الحذر الشديد وفتح المصارف والخيران لتصريف المياه، وتجنب عبور المجاري المائية سريعة الجريان، سواء سيراً على الأقدام أو بالمركبات.

كما شددت الهيئة على ضرورة تعزيز التضامن المجتمعي لمساعدة المتضررين، مشيرة إلى أن الظروف المناخية الحالية تنذر بمزيد من التحديات.

وفي سياق متصل، أعلنت شبكة أطباء السودان عن انهيار 154 منزلاً بشكل كامل في ولاية نهر النيل نتيجة السيول والأمطار الغزيرة، في ما وصفته بـ”كارثة إنسانية جديدة” تزيد من معاناة السكان المحليين.

ويأتي هذا التطور بعد أن شهدت العاصمة الخرطوم في أغسطس الجاري موجات أمطار غزيرة وعواصف رعدية، أدت إلى سيول وفيضانات غمرت عدداً من المناطق السكنية، وسط مخاوف من تكرار السيناريو في ولايات أخرى خلال الأيام المقبلة.

حادثة مأساوية في لشبونة.. مصرع مصارع شاب بعد هجوم عنيف من ثور يزن 700 كغ

شهدت إحدى حلبات مصارعة الثيران في العاصمة البرتغالية لشبونة حادثًا مأساويًا، راح ضحيته شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، بعد تعرضه لهجوم عنيف من ثور ضخم يزن نحو 700 كيلوغرام، خلال أحد العروض.

وبحسب شهود عيان، حاول المصارع الإمساك بقرن الثور لاستعراض شجاعته، إلا أن الثور قذفه بعنف في الهواء، ليصطدم بقوة بجدار الحلبة، وسط ذهول وصراخ الحاضرين.

وسارعت فرق الإسعاف إلى نقله إلى المستشفى، حيث أدخل إلى قسم العناية المشددة متأثرًا بإصابات خطيرة في الرأس، إلا أنه توفي بعد ساعات من الحادث.

وأثار الحادث حالة من الصدمة والحزن في الأوساط الرياضية والشعبية، مجددًا الجدل حول تقليد مصارعة الثيران في البرتغال، بين من يراه تراثًا ثقافيًا، وآخرين يعتبرونه خطرًا على حياة البشر والحيوانات.

وفاة اللواء شريف زهير مساعد وزير الداخلية للتدريب

توفي اللواء شريف زهير، مساعد وزير الداخلية للتدريب، والذي كان قد تمت ترقيته ضمن حركة تنقلات الشرطة لعام 2025.

وكان وزير الداخلية اللواء محمود توفيق قد اعتمد حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة لعام 2025، ضمن جهود تطوير آليات العمل الأمني وتعزيز أداء الأجهزة الشرطية بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة والتحديات الأمنية المتسارعة.

وشغل الراحل منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، وهو أحد القطاعات الحيوية التي تهدف إلى رفع كفاءة الضباط والكوادر الأمنية وتأهيلهم وفق أحدث البرامج التدريبية.

الهند تعلن تصفية شخصين حاولوا التسلل إلى جامو وكشمير

أعلن الجيش الهندي اليوم الخميس عن تصفية شخصين أثناء محاولتهما التسلل عبر خط المراقبة في إقليم جامو وكشمير الخاضع للإدارة الهندية.

ونشر فيلق “شينار” التابع للجيش بياناً على منصة “إكس” أوضح فيه أن العملية جاءت بناءً على معلومات استخباراتية قدمتها شرطة جامو وكشمير حول محاولة تسلل محتملة، حيث قامت القوات الهندية وشرطة الإقليم بعملية مشتركة في قطاع غوريز.

وأشار البيان إلى أن القوات لاحظت نشاطاً مريباً وصدت محاولة التسلل، ما دفع المهاجمين إلى إطلاق نيران عشوائية، لافتاً إلى أن القوات ردت بإطلاق نيران فعالة أدت إلى تحييد الشخصين، مع استمرار العملية في المنطقة.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة عمليات أمنية يعززها الجيش الهندي في الإقليم، في ظل توترات مستمرة على الحدود مع باكستان.

مايكروسوفت تفصل موظفين احتجاجاً على تعاون الشركة مع إسرائيل

أعلنت شركة مايكروسوفت فصل اثنين من موظفيها شاركا في اعتصام بمكتب رئيس الشركة احتجاجاً على علاقات الشركة مع إسرائيل في ظل الحرب على غزة.

وقال متحدث باسم الشركة إن القرار جاء نتيجة “انتهاكات خطيرة لسياسات الشركة ومدونة السلوك” بعد ما وصفه بـ”اقتحام مكاتب الإدارة التنفيذية”، وتلقت الموظفتان آنا هاتل وريكي فاميلي رسائل صوتية بإبلاغهما بالفصل، فيما كانتا من بين سبعة أشخاص اعتقلوا الثلاثاء خلال الاعتصام، بينما ينتمي البقية لموظفين سابقين وأشخاص من خارج الشركة.

واتهمت المجموعة الاحتجاجية “No Azure for Apartheid”، التي تشير إلى برنامج “Azure” السحابي التابع لمايكروسوفت، الشركة بتزويد إسرائيل بأدوات تُستخدم لارتكاب “إبادة جماعية”، وطالبت بقطع العلاقات مع إسرائيل ودفع تعويضات للفلسطينيين.

وكشفت تحقيقات مشتركة لصحيفة الغارديان والمجلة الإسرائيلية الفلسطينية “+972” وموقع Local Call، أن إسرائيل تعتمد على خدمات مايكروسوفت السحابية لتنفيذ مراقبة واسعة النطاق للمكالمات الهاتفية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وردت مايكروسوفت بأنها استعانت بمكتب المحاماة Covington & Burling LLP لإجراء مراجعة داخلية، مؤكدة احترامها لحرية التعبير لدى موظفيها ما دام يتم ممارستها بشكل قانوني.

باشينيان يطالب كاثوليكوس الأرمن بالتنحي وسط تصاعد التوتر بين الحكومة والكنيسة

طالب رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان كاثوليكوس الأرمن غاريكين الثاني بالتنحي طوعًا، في تصعيد جديد للأزمة القائمة بين الحكومة الأرمنية والكنيسة الأرمنية.

وكشف باشينيان عن خطة مفصلة لعزل الكاثوليكوس، وإمكانية طرده من مقر إقامته الرسمي، الذي شهد مؤخرًا عمليات تفتيش مكثفة نفذتها الأجهزة الأمنية.

وتأتي هذه التصريحات ضمن حملة أوسع تستهدف رجال الدين في أرمينيا، حيث تم إيداع رجل الأعمال البارز صاموئيل كارابيتيان الحبس الاحتياطي بسبب دعمه العلني للكنيسة، كما تم اعتقال اثنين من كبار الأساقفة هما باغرات غالستانيان وميكائيل أجدباخيان.

وتصاعد التوتر بين الحكومة والكنيسة بعد أن نشر باشينيان أواخر مايو الماضي منشورات مسيئة تتضمن ألفاظًا نابية ضد الكنيسة، واقترح لاحقًا تعديل نظام انتخاب الكاثوليكوس ومنح الدولة دورًا حاسمًا في هذه العملية.

وتشير هذه التطورات إلى تصاعد غير مسبوق في التوتر بين السلطة الزمنية والسلطة الدينية في أرمينيا، مما أثار قلق المراقبين بشأن الاستقرار الاجتماعي في البلاد، خاصة وأن الكنيسة الأرمنية تُعد أحد أركان الهوية الوطنية الأرمنية عبر القرون.

الشرطة الألمانية تقتحم معقلاً تاريخياً للتيار اليساري في برلين

نشرت الشرطة الألمانية صباح اليوم نحو 700 عنصر في حي فريدريشساين ببرلين لتنفيذ عملية تفتيش ضخمة استهدفت المبنى رقم 94 في شارع ريجا، المعروف بأنه أحد آخر معاقل التيار اليساري المتطرف في العاصمة.

وأوضحت شرطة برلين عبر منصة “إكس” أن الهدف من العملية كان تحديد هوية سكان المبنى الحاليين، بناءً على أوامر تفتيش قضائية صادرة عن المحكمة.

وتمكنت الوحدة المتخصصة (TEE) من استخدام تقنيات متنوعة للدخول إلى المبنى وتحديد البيانات الشخصية لـ 26 فردًا، وأُعلن انتهاء العملية ورفع القيود المرورية المفروضة في الموقع.

يُذكر أن المبنى يحمل تاريخًا طويلاً من النزاعات القانونية والمواجهات الأمنية، ويشكل رمزًا لصراع التيارات السياسية المتطرفة في برلين، حيث شهد عمليات شرطية متكررة على مدار سنوات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة أمنية جديدة تتبعها السلطات الألمانية بهدف مواجهة التيارات المتطرفة واستعادة السيطرة على المباني المهجورة التي تحولت إلى مراكز لأنشطة غير قانونية.