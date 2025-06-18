مآسي حول العالم.. من حادث واشنطن إلى انهيار القاهرة وثوران إندونيسيا

بينما تحتفل أمريكا بذكرى تأسيس جيشها، تتحول فرحة العرض العسكري إلى مأساة بمصرع امرأة في حادث سير غامض، وفي القاهرة، انهيار مبنى يثير مخاوف كبيرة حول سلامة المباني القديمة، وعلى شواطئ فلوريدا، أب يفدي حياته لإنقاذ أبنائه من الغرق في لحظة بطولية، وفي إندونيسيا، ثوران بركاني يعطل آلاف الرحلات الجوية ويجبر السكان على الفرار، أما في لبنان، فتكتيكات الحرب النفسية الإسرائيلية تظهر عبر أوراق نقدية مزيفة تحمل رسائل مشفرة، في تصعيد جديد للصراع.

الولايات المتحدة تشهد وفاة امرأة إثر حادث سير خلال نقل دبابة من العرض العسكري

لقيت امرأة مصرعها مساء 16 يونيو 2025 في العاصمة واشنطن، بعدما صدمتها شاحنة كانت تنقل دبابة من العرض العسكري الذي احتفى بالذكرى الـ250 لتأسيس الجيش الأمريكي.

ووقع الحادث أثناء عملية نقل الدبابة من منطقة التجهيز في منتزه West Potomac Park إلى ساحة للسكك الحديدية بولاية ماريلاند، بعد يومين من انتهاء العرض.

وأوضحت السلطات أن الشاحنة كانت جزءًا من قافلة تضم عدة مركبات عسكرية، ولم يتم الكشف عن هوية الضحية، التي كانت بمفردها وقت الحادث، وأكدت شرطة العاصمة أن المرأة وُجدت فاقدة للوعي وغير متنفسة، ما استدعى تدخل فرق الطوارئ التي حاولت إنقاذها دون جدوى.

واستبعد التحقيق الأولي وجود نية جنائية أو إهمال من قبل سائق الشاحنة، الذي يعمل مع شركة متعاقدة، كما نفى تورط أي من أفراد الجيش في الحادث.

يذكر أن العرض العسكري شارك فيه حوالي 120 مركبة عسكرية و6000 جندي يرتدون أزياء تمثل حقبًا مختلفة من التاريخ العسكري الأمريكي، فيما تم نقل دبابات M1 Abrams المشاركة عبر السكك الحديدية من قاعدة فورت هوود في تكساس، وتجري السلطات تحقيقاتها المستمرة لكشف ملابسات الحادث وتفاصيله.

مقتل شخصين وانتشال 5 ناجين بانهيار مبنى في السيدة زينب بالقاهرة

شهد حي السيدة زينب وسط القاهرة، فجر اليوم الأربعاء، انهيار مبنى سكني ما أسفر عن مقتل شخصين وانتشال خمسة ناجين من تحت الأنقاض، فيما تتواصل جهود الإنقاذ بحثاً عن ضحايا محتملين

ووفقاً لما نشرته بوابة الأهرام، فقد انهار العقار رقم 20 بشارع محمد عنايت المتفرع من شارع قدري، عند الساعة الأولى بعد منتصف الليل، حيث تلقت أجهزة الطوارئ بلاغاً فورياً بالحادث عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة.

وتحركت قوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ السريع إلى الموقع فور تلقي البلاغ، حيث نجحت حتى الآن في انتشال جثتين إلى جانب خمسة مصابين، بينما لا تزال الجهود مستمرة للتأكد من خلو الموقع من ضحايا آخرين، تحت إشراف محافظ القاهرة إبراهيم صابر، ولم ترد معلومات بعد عن أسباب الانهيار، إلا أن الحادث يعيد إلى الواجهة قضية سلامة المباني القديمة في الأحياء الشعبية والتاريخية بالقاهرة، مثل حي السيدة زينب، الذي يضم عدداً كبيراً من العقارات المتقادمة.

وكانت وسائل إعلام محلية قد تناولت في وقت سابق انهيار منزل الفنان الراحل نور الشريف في المنطقة نفسها، ما يزيد من المخاوف بشأن البنية التحتية في تلك المناطق المكتظة بالسكان، وأكدت مصادر محلية أن جميع الأجهزة التنفيذية، بما في ذلك الإنقاذ المركزي، وأجهزة المحافظة، تشارك في عمليات البحث، وسط استنفار أمني وإخلاء احترازي للعقارات المجاورة.

كابوس في يوم الأب.. أب يضحي بحياته لإنقاذ ابنتيه من الغرق على شاطئ فلوريدا

تحوّل احتفال عائلي بمناسبة يوم الأب إلى مأساة على أحد شواطئ ولاية فلوريدا الأميركية، بعدما لقي رجل مصرعه أثناء محاولته إنقاذ ابنتيه من الغرق.

وقع الحادث مساء الأحد بالقرب من فندق “بي أوشن ريزورت” في مدينة فورت لودرديل، حيث كان أنطون ويلسون، البالغ من العمر 33 عاماً، برفقة عائلته، عندما لاحظ أن ابنتيه تواجهان صعوبة في السباحة وسط الأمواج القوية.

ووفقاً لتقارير رسمية، اندفع الأب إلى المياه وتمكن من مساعدة إحدى طفلتيه على الطفو، إلا أنه غاص تحت سطح الماء ولم يتمكن من النجاة. وكان الحادث قد وقع بعد حوالي 20 دقيقة من إغلاق أبراج الإنقاذ على الشاطئ، رغم وجود بعض العاملين في الجوار.

في أثناء ذلك، سمع أحد السياح صرخات استغاثة وقفز إلى الماء محاولاً المساعدة. وقد تحدث لاحقاً عن اللحظات الصعبة التي واجهها، حيث كافح الأمواج وابتلع كميات من الماء أثناء محاولته إبقاء الطفلة طافية، قبل أن يتمكن من توجيهها للوقوف على كتفه والقفز نحو منطقة آمنة قرب الشاطئ، فيما كان هو نفسه على وشك الغرق.

ووصلت فرق الإنقاذ إلى الموقع بسرعة، حيث نجحت في انتشال الطفلة ونقلها إلى بر الأمان، بينما استغرق العثور على الأب عدة دقائق إضافية. وقد بدأت الفرق فوراً بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي، إلا أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل، وتم إعلان وفاته في المستشفى.

فيما تلقى السائح الرعاية الطبية اللازمة وغادر المستشفى في وقت لاحق، بينما كانت حالة الطفلة مطمئنة، وهي الآن واعية وقادرة على الاستجابة، بحسب التقارير الطبية.

هذه الحادثة المؤلمة تُسلط الضوء على شجاعة الآباء وتضحياتهم، حيث ضحى أنطون ويلسون بحياته في لحظة إنسانية نبيلة من أجل إنقاذ فلذات كبده، في يوم كان من المفترض أن يكون احتفالاً بعطاء الآباء.

ثوران بركان في إندونيسيا يعطّل الرحلات الجوية.. وإلغاء أكثر من 20 رحلة من وإلى بالي

أعلنت السلطات الإندونيسية إلغاء ما لا يقل عن 20 رحلة جوية من جزيرة بالي السياحية وإليها، الأربعاء، عقب ثوران بركان جبل ليووتوبي لاكي-لاكي في جزيرة فلوريس، والذي تسبب في تصاعد سحابة رماد بركاني بلغ ارتفاعها نحو 10 كيلومترات.

وذكرت هيئة الطيران المدني في بالي أن الرحلات الملغاة شملت خطوطاً دولية مهمة، أبرزها رحلات تابعة لشركتَي “جيت ستار” و”فيرجن أستراليا” المتجهة إلى مدن أسترالية، إضافة إلى رحلات لـ”آير إنديا”، و”آير نيوزيلند”، و”تايغر آير” السنغافورية، و”جونياو إيرلاينز” الصينية، والتي أُلغيت جميعها بسبب الظروف الخطرة الناتجة عن ثوران البركان.

كما طالت الإلغاءات عدداً من الرحلات الداخلية، خاصة الرحلات التابعة لشركة “آير إيغا” والمتجهة إلى منطقة لابوان باجو، القريبة من موقع البركان.

وقالت وكالة التخفيف من الكوارث في إندونيسيا إن الرماد البركاني تساقط على قرى عديدة محيطة بالبركان، ما أدى إلى إخلاء سكان إحدى القرى خلال ساعات الليل، مشيرة إلى تسجيل هزات أرضية في المنطقة، ما يدل على استمرار النشاط البركاني.

من جانبها، أوصت وكالة الجيولوجيا السكان والسياح بالابتعاد لمسافة لا تقل عن 7 كيلومترات من فوهة البركان كإجراء احترازي.

ولم تُسجّل حتى اللحظة خسائر بشرية أو مادية، في حين لا تزال حالة التأهب عند الدرجة القصوى.

ويُشار إلى أن بركان ليووتوبي لاكي-لاكي، الذي يبلغ ارتفاعه 1584 متراً، كان قد ثار عدة مرات في نوفمبر الماضي، ما تسبب حينها في مقتل 9 أشخاص، وإلغاء عشرات الرحلات الدولية، وإجبار آلاف السكان على النزوح من منازلهم.

ويحمل اسم البركان “لاكي-لاكي” معنى “رجل” في اللغة الإندونيسية، بينما يرتبط توأمه الأكثر هدوءاً والمعروف بـ”بركان المرأة” في الثقافة المحلية بأسطورة جيولوجية.

مسيرة إسرائيلية تلقي نقوداً مزيفة تحمل “ألغازاً لحزب الله” جنوب لبنان

أقدمت مسيرة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، على إلقاء أوراق تشبه النقود وتحمل رموزاً غير مفهومة فوق بلدة عيترون جنوب لبنان، في خطوة تهدف إلى التأثير النفسي والسياسي على السكان المحليين ودعوتهم إلى رفض قبول الأموال المساعدة من حزب الله.

وكتب على الأوراق باللغة العربية: “لا تخطئوا في تقدير الأموال، لا تقبلوا المال الأصفر”، في رسالة تحمل طابعاً تحذيرياً موجهة للسكان، إلى جانب رموز وأكواد يُعتقد أنها تحمل رسائل مبطنة موجهة لأفراد حزب الله، حسبما أشار ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها الطائرات المسيرة الإسرائيلية هذه التكتيكات، حيث سبق وأن ألقت في مايو الماضي أوراقاً نقدية مزيفة مشابهة تحمل رموزاً وصورة رجل غير معروف، في رسالة مشابهة تستهدف عناصر حزب الله.