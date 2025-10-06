مآسي وكوارث طبيعية حول العالم

تسببت سلسلة من الأحداث المأساوية والطبيعية في العالم خلال الساعات الأخيرة في سقوط العديد من الضحايا، قتل شخصان وأصيب 12 آخرون في إطلاق نار عشوائي بمونتغمري بولاية ألاباما، بينما أُصيب 17 شخصًا في حادث مماثل بسيدني الأسترالية، على الصعيد الطبيعي، ضرب زلزال بقوة 6 درجات قرغيزستان دون تسجيل إصابات، فيما رفعت الصين حالة الطوارئ بسبب إعصار “ماتمو” في مقاطعتي قوانغدونغ وهاينان، كما نجحت فرق الإنقاذ الصينية في إخراج 350 سائحًا عالقين على جانب جبل إيفرست التبتي إثر عاصفة ثلجية شديدة، وفي المشهد السياسي والدولي، أصبح المصري خالد العناني أول عربي يتولى منصب المدير العام لليونسكو، بينما شهدت ميونخ حريقًا في مقر حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي دون إصابات، وتسلمت كازاخستان رجل أعمال متهم بالاتجار بالنفط من الإمارات، كما وقعت بيلاروسيا وسلطنة عمان اتفاقية للإلغاء المتبادل للتأشيرات وأربع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي.

المصري خالد العناني يتولى منصب المدير العام لليونسكو لأول مرة عربياً

فاز المصري خالد العناني بمنصب المدير العام الجديد لمنظمة اليونسكو، ليصبح أول مصري وعربي يتولى رئاسة هذه المنظمة الأممية، بحسب ما أعلن السفير المصري في باريس.

وجرت انتخابات المدير العام خلال الدورة 222 للمجلس التنفيذي لليونيسكو، حيث تنافس العناني مع المرشح الكونغولي فيرمين إدوار ماتوكو، وحسمت النتيجة لصالح المرشح المصري.

وعبر العناني عن شكره لمصر التي أوكلته بهذه المهمة، ولجامعة الدول العربية والقارة الإفريقية والاتحاد الإفريقي الذي تبنى ترشيحه ثلاث مرات.

وقال: “فوزي بهذا المنصب ثقة وهدية، وسأعمل مع جميع الدول دون أجندات جغرافية، بما في ذلك تلك التي لم تصوت لي”.

وشغل خالد العناني سابقاً منصب وزير السياحة والآثار المصري بين 22 ديسمبر 2019 و13 أغسطس 2022، ووزير الآثار بين 23 مارس 2016 و21 ديسمبر 2019، وهو أول وزير يتولى الحقيبتين معاً منذ فصلهما عام 1966، وأستاذ علوم المصريات بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان منذ 1993.

وحصل العناني على عدة أوسمة دولية، أبرزها وسام فارس جوقة الشرف – فرنسا (2025)، وسام الشمس المشرقة – اليابان (2021)، وسام الاستحقاق – بولندا (2020)، ووسام فارس في الفنون والآداب – فرنسا (2015).

قتيلان و12 جريحاً في إطلاق نار عشوائي بمونتغمري بولاية ألاباما

أسفر إطلاق نار عشوائي في منطقة مزدحمة بالحياة الليلية وسط مدينة مونتغمري، عاصمة ولاية ألاباما، عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين، بحسب الشرطة الأمريكية.

وقال قائد شرطة مونتغمري، جيمس غرابويز، إن الحادث وقع بين مسلحين متنافسين أطلقوا النار على بعضهم البعض وسط حشد من الناس، مضيفاً أن ثلاثة من الجرحى نقلوا إلى المستشفى بإصابات تهدد حياتهم.

ووقع الحادث بعد وقت قصير من مباراة كرة قدم بين جامعة توسكيجي وكلية مورهاوس في المنطقة السياحية بالمدينة.

وأوضح غرابويز أن مطلقي النار لم يهتموا بالمدنيين المحيطين، مؤكداً أن المحققين يجمعون الأدلة ويجرون مقابلات مع المشتبه بهم المحتملين رغم عدم توجيه اتهامات حتى صباح الأحد.

زلزال بقوة 6 درجات يضرب قرغيزستان دون تسجيل إصابات أو أضرار

أعلنت وزارة الطوارئ في قرغيزستان أن زلزالاً بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضرب البلاد فجر اليوم الاثنين، دون أن ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على “فيسبوك” أن الزلزال سُجل عند الساعة الثانية وتسعٍ وعشرين دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلي، وفقاً لمعهد قرغيزستان لعلم الزلازل.

وأشار البيان إلى أن الهزات الارتدادية شعر بها سكان عدد من المناطق، أبرزها قرى جلال آباد ومدينة تالاس، المركز الإداري لمقاطعة تالاس.

وحثت وزارة الطوارئ السكان على أخذ الحيطة والاستعداد لأي طارئ محتمل، مع تذكيرهم بضرورة تجهيز حقيبة طوارئ تحتوي على مستلزمات أساسية تكفي لثلاثة أيام، تشمل الماء والطعام والملابس الدافئة والأدوية ومصباحاً يدوياً وصفارة، إلى جانب نسخ من الوثائق والمال.

الصين ترفع حالة الطوارئ بسبب إعصار “ماتمو”

رفعت الصين حالة الطوارئ إلى المستوى الرابع إثر اجتياح الإعصار “ماتمو” مقاطعتي قوانغدونغ وهاينان في الجنوب. يعد “ماتمو” الإعصار رقم 21 في موسم أعاصير المحيط الهادئ لعام 2025، وقد أصاب المناطق الساحلية بكثافة، مما استدعى استجابة سريعة من السلطات الصينية.

وفي إطار جهود الإغاثة، أرسلت اللجنة الوطنية للوقاية من الكوارث فرق عمل إلى المناطق المتضررة لمواصلة عمليات الإنقاذ. بالإضافة إلى ذلك، تم تزويد المقاطعتين بـ30,000 قطعة من مواد الإغاثة، مثل الأسرة القابلة للطي والفرش المضادة للرطوبة وحقائب الطوارئ.

كما تم تخصيص مبلغ 200 مليون يوان (حوالي 28 مليون دولار أمريكي) لدعم عمليات التعافي في المناطق المنكوبة. تم إجلاء أكثر من 347,000 شخص من مقاطعتي قوانغدونغ وهاينان لضمان سلامتهم.

الهدف من هذه الإجراءات هو تأمين سلامة المواطنين وتسريع استعادة الحياة الطبيعية في المناطق المتأثرة.

إنقاذ 350 سائحًا عالقين في جانب جبل إيفرست التبتي إثر عاصفة ثلجية



تمكن فرق الإنقاذ من إنقاذ ما لا يقل عن 350 سائحًا كانوا عالقين في الجانب التبتي (المنطقة التابعة للصين) من جبل إيفرست بعد تعرضهم لعاصفة ثلجية شديدة، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الحكومية الصينية، وقد تم نقل المجموعة بأمان إلى أقرب مستوطنة وهي تشودانغ.

وأفادت التقارير بأن حوالي 1000 شخص قد حوصروا على ارتفاع حوالي 4900 متر في الجانب الشرقي من الجبل.

كما تعرضت خيامهم لأضرار جزئية بسبب العاصفة، وتسببت الثلوج الكثيفة في إغلاق طرق الوصول إلى المنطقة.

ولا يزال عدد الأشخاص العالقين في جبل إيفرست غير واضح، إلا أن تقارير منصة الأخبار الحكومية “جيمو شينوين” أشارت إلى وقوع إصابات في الموقع، رغم عدم وجود معلومات مؤكدة بشأن عدد الوفيات المحتملة.

وفي الوقت نفسه، أشارت إشعارات من شركة “تينجري كاونتي توريزم” المحلية للسياحة إلى أن تساقط الثلوج بدأ مساء الجمعة واستمر طوال يوم السبت، مما أدى إلى تعليق مبيعات التذاكر والدخول إلى منطقة إيفرست من وقت متأخر من مساء السبت.

وفي الجهة المقابلة من الحدود في نيبال، تسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية وسيول أدت إلى إغلاق طرق وتدمير جسور، مما أسفر عن مقتل 47 شخصًا على الأقل منذ يوم الجمعة.

إصابة 17 شخصاً في إطلاق نار عشوائي بمدينة سيدني الأسترالية

أفادت وسائل إعلام أسترالية بأن 17 شخصًا على الأقل أصيبوا في حادث إطلاق نار وقع يوم الأحد في مدينة سيدني الأسترالية.

وأكدت الشرطة أن الرجل الذي أطلق نحو 100 طلقة نارية في الجزء الغربي من المدينة تم اعتقاله بعد الحادث.

وأوضحت الشرطة أن الهجوم كان عشوائيًا، حيث استهدفت الطلقات المركبات المارة، بما في ذلك سيارات الشرطة.

وأشار مسؤولون إلى أن الحادث وصف بأنه “خطير ومرعب”، حيث اضطرت الشرطة للاختباء بعد تعرض ضباطها لوابل من الطلقات النارية، بينما كانوا يساعدون أفرادًا من الجمهور.

ولم تُعرف بعد دوافع مطلق النار المزعوم، إلا أن الشرطة نفت وجود أي صلات بينه وبين نشاطات إرهابية أو عصابات.

مجهولون يضرمون النار في مقر حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي في ميونخ

أقدم مجهولون فجر الأحد في ميونخ على إضرام النار في مقر حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري، أحد الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم بألمانيا.

وأفادت شرطة العاصمة البافارية بأن المارة تمكنوا من إخماد الحريق، مشيرة إلى أن الحادث وقع حوالي الساعة 2:30 صباحاً بالتوقيت المحلي. ولم تسفر جهود الشرطة عن تحديد هوية الفاعلين أو عددهم، ولم يتم اعتقال أي شخص حتى الآن.

ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات، لكنه ألحق أضراراً بالمبنى تُقدّر بآلاف اليوروهات. يُذكر أن حزب CSU ينشط فقط في ولاية بافاريا، بينما يغطي الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) باقي الولايات، ويُعرف CSU بكونه أكثر محافظة في المسائل الاجتماعية.

الإمارات تسلم كازاخستان رجل أعمال متهم بالاتجار غير المشروع بالنفط

أعلن مكتب المدعي العام في كازاخستان اليوم الاثنين عن تسلم رجل أعمال مشتبه به في الاتجار غير المشروع بمنتجات نفطية من الإمارات العربية المتحدة.

وأفاد المحققون بأن الرجل، الذي شغل منصب رئيس تنفيذي في إحدى الشركات التجارية، قام مع شركاء له خلال عامي 2022 و2023 ببيع نفط من مقاطعة أكتوبي شمال غرب كازاخستان بقيمة 300 مليون تنغي، ما يعادل نحو 550 ألف دولار أمريكي، بطرق غير شرعية.

وأضافت السلطات أن اسم المشتبه به أدرج على قائمة المطلوبين الدوليين في 2024، وتم اعتقاله في دبي قبل أن يتم تسليمه أخيراً إلى كازاخستان.

ويعاقب القانون في كازاخستان على هذه الجريمة بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و6 سنوات، إضافة إلى مصادرة الأملاك.

بيلاروسيا وسلطنة عمان توقعان اتفاقية الإلغاء المتبادل للتأشيرات و4 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي

وقعت بيلاروسيا وسلطنة عمان اتفاقية حكومية تنص على الإلغاء المتبادل للتأشيرات، بالإضافة إلى اتفاق بشأن النقل البري الدولي للبضائع بين البلدين، و4 مذكرات تفاهم تغطي مجالات القضاء والصحة والزراعة والاستثمار.

وتتيح الاتفاقية لمواطني البلدين الحاصلين على جوازات سفر صالحة لمدة ستة أشهر على الأقل دخول أراضي البلد المضيف والإقامة لمدة تصل إلى 30 يوماً متواصلة دون الحاجة إلى تأشيرة، على أن لا تتجاوز مدة الإقامة الإجمالية خلال السنة التقويمية 90 يوماً.

وجرى توقيع الاتفاقية في قصر الاستقلال بحضور زعيمي البلدين، ألكسندر لوكاشينكو وهيثم بن طارق آل سعيد، فيما وقع الوثيقة وزيرا خارجية بيلاروسيا وسلطنة عمان، مكسيم ريجينكوف وبدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وفق وكالة “بيلتا”.

وتضمنت مذكرات التفاهم التعاون بين المجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عمان والمحكمة العليا البيلاروسية، وتبادل الخبرات العلمية والطبية بين وزارة الصحة العمانية والمركز الجمهوري العلمي لأمراض السرطان والأشعة الطبية في بيلاروسيا، بالإضافة إلى التعاون في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية.

كما تم توقيع مذكرة لمشروع استثماري دولي لإنشاء وتشغيل منشأة لإنتاج اللب الورقي في بيلاروسيا، في إطار استراتيجية سلطنة عمان لتنويع محفظتها الاستثمارية وتعزيز التعاون الاقتصادي مع بيلاروسيا.

وأكدت وكالة الأنباء العمانية أن الاتفاقية وخارطة الطريق الموقعة ستساهمان في تطوير التعاون بين البلدين وتسهيل السفر المتبادل بين المواطنين، إضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المشتركة.