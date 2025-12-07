مأساة جديدة في المتوسط.. غرق قارب مهاجرين قرب «جزيرة كريت»

لقي 18 مهاجراً مصرعهم، إثر غرق قاربهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط نحو أوروبا، وفق ما أفادت قناة “سكاي” اليونانية نقلاً عن خفر السواحل المحلي.

وتم العثور على القارب قبالة سواحل جزيرة خريسي الصغيرة جنوب جزيرة كريت، وكان على متنه 20 شخصًا، وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال اثنين فقط من الناجين في حالة إنهاك شديد، بينما فارق بقية الركاب الحياة غرقًا.

وأوضح خفر السواحل أن القارب تم رصده بواسطة سفينة شحن ترفع العلم التركي كانت تمر في المنطقة، وأطلقت إشارة استغاثة، ما أدى إلى إطلاق عملية بحث واسعة شاركت فيها سفن ومروحيات خفر السواحل اليوناني ووكالة “فرونتكس” الأوروبية.

وتعد اليونان نقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير النظاميين من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا إلى أوروبا، حيث أظهرت بيانات أوروبية أن نحو 75% من المهاجرين غير الشرعيين دخلوا أوروبا عبر الأراضي اليونانية عام 2015، لكن الإجراءات المشددة التي اتخذتها أثينا في السنوات الأخيرة أدت إلى تراجع كبير في تدفقهم.