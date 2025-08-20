مأساة في السودان.. العنف يقتل عشرات المدنيين ويزيد الأزمة الإنسانية

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” بمقتل أكثر من 30 مدنياً وإصابة أكثر من 100 آخرين في هجوم شنته قوات الدعم السريع على مخيم أبو شوك للنازحين في شمال دارفور، السودان.

ويأتي هذا الهجوم بعد أسبوع فقط من هجوم مماثل أدى إلى وفاة 40 شخصاً، ما يرفع من مخاطر الأزمة الإنسانية في المنطقة.

وقال مكتب الأمم المتحدة إن المخيم الذي يأوي عشرات الآلاف من النازحين يشهد تصاعداً في العنف، فيما تتزايد الاحتياجات الإنسانية بشكل ملحوظ في جميع أنحاء شمال دارفور، بما في ذلك مدينة طويلة التي تؤوي أكثر من 300 ألف شخص منذ أبريل 2025.

وبحسب تقييم سريع أجرته المفوضية النرويجية للاجئين، فإن حوالي 98% من العائلات النازحة غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية، ما يعكس تفاقم الأزمة الإنسانية وسط استمرار القتال بين الجيش النظامي السوداني ومتمردي قوات الدعم السريع للسيطرة على البلاد منذ أبريل 2023.

وحذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن استمرار الأعمال العدائية قد يؤدي إلى تفشي الأمراض وانهيار النظام الصحي بشكل كارثي، مما يزيد من معاناة المدنيين العالقين بين خطوط الصراع.

هذا وتشهد مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غرب السودان اشتباكات عنيفة بين الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو وقوات الدعم السريع، على خلفية مقتل أحد أبناء قادة الحركة.

وأفادت مصادر محلية بسحب جزء من مقاتلي الحركة الشعبية من محور الفاشر، فيما أكد إعلام الدعم السريع استمرار تقدم قواته داخل المدينة، وسيطرتها على سجن شالا المركزي ومقر الاحتياطي المركزي، في خطوة تمهد الطريق نحو القيادة العامة للفرقة السادسة مشاة.

وتشهد السودان أوضاعاً مأساوية، حيث يبقى آلاف المدنيين في مخيمات النزوح تحت تهديد دائم من العنف، بينما تتواصل محاولات المجتمع الدولي للضغط على الأطراف السودانية لوقف التصعيد وتأمين المساعدات الإنسانية العاجلة.