مأساة «كبار السن» في اليابان.. 500 وفاة على يد أسرهم

في أرقام تكاد تصدم المجتمع الياباني، كشف تحليل حديث لتقرير حكومي أن حوالي 500 شخص تتجاوز أعمارهم 65 عامًا، لقوا حتفهم بين العامين الماليين 2006 و2024 على يد أحد أفراد أسرهم.

وأفادت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية، اليوم الأحد، أن هذه الحالات لم تقتصر على القتل العمد، بل شملت سوء المعاملة من قبل أقاربهم أو مقدمي الرعاية الذين يفترض أن يكونوا ملاذًا آمنًا لهم، ما يعكس حجم الضغوط النفسية والجسدية التي يتعرض لها كبار السن داخل المنازل.

وقالت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليابانية، إن عدد الأسر التي يقطنها كبار السن وحدهم تجاوز 17 مليون أسرة، وهو رقم يعكس واقعًا جديدًا في المجتمع الياباني المتقدم في العمر، وتزداد المخاطر في الأسر التي يكون فيها كل من مقدمي الرعاية والمتلقين كبار السن، ما يجعل حالات الإرهاق والعزلة أكثر انتشارًا، ويزيد من احتمالية وقوع العنف أو الإهمال.

وأوضح خبراء أن بعض هذه الحوادث ناتجة عن شعور مقدمي الرعاية بالعجز والإرهاق، إضافة إلى العزلة الاجتماعية التي يعيشونها نتيجة قلة فرص طلب المساعدة.

وأكد أحد الخبراء أن حالات الوفاة الـ 486 المسجلة لا تمثل إلا “نقطة في بحر” من الظاهرة، مشيرًا إلى أن تعزيز الدعم الاجتماعي والرعاية المتخصصة أصبح ضرورة ملحة لحماية كبار السن.

هذا وتواجه اليابان أحد أسرع المعدلات في شيخوخة السكان في العالم، ما يضاعف الضغوط على نظام الرعاية المنزلية. ملايين كبار السن يعيشون في عزلة داخل منازلهم، وغالبًا ما يكون مقدمو الرعاية أنفسهم كبار السن، مما يزيد من هشاشة النظام ويحول الرعاية إلى بيئة محفوفة بالمخاطر.