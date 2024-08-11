 مؤتمر دولي حول مكافحة البطالة في ليبيا

انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الدولي في مدينة بنغازي، تحت شعار “دور المشروعات المتوسطة والصغيرة في تقليل البطالة في ليبيا”.

وبحسب ما نشرت الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب، “نظمت الهيأة العامة للتشغيل التابعة لوزارة العمل والتأهيل هذا المؤتمر، بحضور ممثلين من مصر وتونس والجزائر والمغرب، إلى جانب مشاركين من مختلف المدن الليبية”.

وبحسب المعلومات، “يسعى المؤتمر إلى تسليط الضوء على أهمية دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة في ليبيا كأداة فعّالة للحد من البطالة، إضافة إلى تقييم دور الهيئة العامة للتشغيل في دعم الشباب الليبي وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، كما تتناول جلسات المؤتمر مواضيع عدة تتعلق بالمتغيرات الاقتصادية وثقافة العمل الحر، إضافة إلى تحديات تأسيس المشروعات الصغيرة وآليات تمويلها”.

هذا ويقام الموؤتمر برعاية وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب، الدكتور عبدالله الشارف إرحومة، بحضور أعضاء مجلس النواب؛ منهم عائشة الطبلقي، وسلطنة المسماري، إضافة إلى نائبي رئيس الحكومة الليبية؛ علي القطراني، والمهندس سالم الزادمة، ووزراء الحكومة الليبية : وزير الدفاع الدكتور إحميد حومة، ووزير الصحة عثمان عبدالجليل.

وشهد المؤتمر تكريم عدد من الشخصيات البارزة، منهم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وخليفة حفتر، ورئيس الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب الدكتور أسامة حماد.

انطلاق المؤتمر الدولي حول دور المشروعات الصغيرة في مكافحة البطالة في ليبيا #بنغازي 10 أغسطس 2024 م برعاية وزير العمل… تم النشر بواسطة ‏الحكومة الليبية‏ في السبت، ١٠ أغسطس ٢٠٢٤