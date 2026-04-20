مؤسسة النفط: أكثر من 803 ملايين دولار قيمة «شحنات المحروقات» في مارس

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا “National Oil Corporation” عن تفاصيل شاملة تتعلق بكميات الإنتاج والاستلام والتوزيع من المنتجات النفطية خلال شهر مارس 2026، إلى جانب شحنات المحروقات الموردة إلى السوق المحلي وقيمتها المالية.

وأكدت المؤسسة في بيانها التزامها بمبدأ الشفافية والنزاهة في نشر البيانات المتعلقة بالإنتاج المحلي، والكميات المستوردة، وحجم الاستهلاك داخل السوق، إضافة إلى التوزيعات عبر الشركات المحلية والقطاعات الحيوية.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الكميات المستلمة من الغاز المسال والبنزين والديزل والمنتجات الأخرى بلغ مئات الآلاف من الأطنان المتريّة خلال مارس 2026، حيث سجل البنزين 95 أكثر من 519 ألف طن متري، فيما بلغ وقود الديزل نحو 527 ألف طن متري، إضافة إلى كميات من الغاز المسال والكيروسين والزيت الثقيل.

وجاءت الكميات موزعة بين مصادر خارجية ومحلية، مع تسجيل مساهمة محلية ملحوظة في عدة منتجات أبرزها الزيت الثقيل والغاز المسال.

وبحسب الجدول الصادر، بلغ إجمالي ما تم توزيعه داخل السوق المحلي من مختلف المنتجات أكثر من 1.15 مليون طن متري، تصدرها البنزين ووقود الديزل، إلى جانب الغاز المسال والكيروسين والزيت الثقيل.

وأوضحت المؤسسة وجود شحنات مبرمجة لتغطية احتياجات السوق خلال شهر أبريل، شملت كميات من الديزل والبنزين، مع الإشارة إلى أن بعض عمليات التفريغ شهدت تأخيرًا نتيجة سوء الأحوال الجوية وانشغال أرصفة التفريغ.

وبلغ الرصيد المتبقي من الديزل نحو 63,634 طنًا متريًا، فيما بلغ رصيد البنزين 136,572 طنًا متريًا.

وكشفت المؤسسة أن إجمالي قيمة شحنات المحروقات الموردة للسوق المحلي خلال مارس 2026 بلغ نحو 803,412,003.32 دولار، ما يعكس حجم الإنفاق المرتبط بتأمين احتياجات السوق من الوقود.

وأظهرت البيانات توزيع كميات كبيرة من وقود الديزل والزيت الثقيل على قطاعات حيوية، أبرزها محطات الكهرباء، ومصنع الحديد والصلب، ومحطات التحلية، ومصانع الأسمنت، وشركة إعمار ليبيا.

وسجلت محطات الكهرباء النصيب الأكبر من وقود الديزل بكمية تجاوزت 230 ألف طن متري، في حين توزعت كميات أخرى على باقي القطاعات وفق احتياجات التشغيل.

كما بين التقرير أن شركات التوزيع وشركة البريقة وباقي القطاعات استحوذت على كميات مختلفة من الوقود، حيث تصدرت شركات التوزيع استهلاك البنزين ووقود الديزل، بينما توزعت كميات الغاز المسال والوقود الثقيل على قطاعات متعددة.

وتأتي هذه البيانات ضمن التقارير الدورية التي تصدرها المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، بهدف توضيح حركة الإمدادات النفطية داخل البلاد، وضمان استقرار السوق المحلي من المحروقات، خاصة في ظل اعتماد قطاعات الطاقة والصناعة والكهرباء بشكل مباشر على هذه الإمدادات.

وتعد هذه التقارير من المؤشرات الأساسية التي تعكس حجم النشاط النفطي في ليبيا، التي تعتمد بشكل رئيسي على قطاع النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.