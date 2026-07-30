مؤسسة النفط: مشروع الغاني يهدف لرفع الإنتاج لـ«20 ألف» برميل يومياً

بحثت الإدارات الفنية والمالية بالمؤسسة الوطنية للنفط، الخميس، نشاط شركة الهروج للعمليات النفطية خلال العام الجاري، ومستهدفاتها وبرامجها للعام 2027، وذلك خلال الاجتماع الفني للشركة لعام 2026.

واستعرض الاجتماع، الذي عقد بمقر الشركة، المشاريع التشغيلية التي تنفذها شركة الهروج، والتي تشمل برامج الصحة والسلامة، وأعمال الحفر التطويري، والدراسات المكمنية، إضافة إلى مشاريع ربط آبار إنتاجية جديدة بهدف دعم خطط زيادة الإنتاج وتحسين الأداء التشغيلي.

وناقش الاجتماع آخر مستجدات مشروع إعادة تأهيل حقل الغاني، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية من المشروع 80%، ضمن خطة تستهدف استعادة الطاقة الإنتاجية للحقل وتعزيز كفاءة وموثوقية البنية التحتية النفطية.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن المشروع يتضمن الاستعداد لبدء التشغيل الأولي للتوربينة الجديدة، تمهيدًا لرفع إنتاج حقل الغاني إلى نحو 20 ألف برميل يوميًا، بما يساهم في دعم خطط المؤسسة لزيادة الإنتاج وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية.

وشهد الاجتماع مشاركة مديري الإدارات الفنية بالمؤسسة الوطنية للنفط، وأعضاء لجنة إدارة شركة الهروج، وعدد من المختصين من الجانبين، إلى جانب ممثلي الشريك الأجنبي شركة “سنكور” الكندية، وممثلي شركات تقنية ليبيا، والجوف، والوطنية لحفر وصيانة آبار النفط، ومركز بحوث النفط.

ويأتي تطوير حقل الغاني ضمن استراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط لتعزيز الإنتاج النفطي في ليبيا، من خلال إعادة تأهيل الحقول القائمة، وتحديث البنية التحتية، وربط آبار إنتاجية جديدة، بما يدعم رفع كفاءة القطاع النفطي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.