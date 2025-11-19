مؤسسة النفط تتابع الاستعدادات لـ«جولة العطاء العام»

تابع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مسعود سليمان، سير أعمال الفريق المكلّف بالإعداد لجولة العطاء العام، حيث اطّلع بشكل مباشر على ما أُنجز من مراحل تنفيذية والنتائج المحققة خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها مخرجات الاجتماعات التقابلية مع الشركات المتقدمة والراغبة في المشاركة في الجولة.

وخلال الاجتماع، قدّم الفريق عرضاً للإجراءات المزمع اتخاذها استعداداً لمرحلة الإعلان عن النتائج، بما يضمن الالتزام بأعلى معايير الشفافية والحوكمة، إلى جانب استعراض الملاحظات الواردة من الشركات العالمية المشاركة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أهمية استقطاب المستثمرين وتوفير بيئة مناسبة للمشاريع الاستثمارية، مشدداً على ضرورة تعزيز جاذبية قطاع النفط الليبي ليكون بيئة واعدة ومشجعة للعمل والاستثمار.