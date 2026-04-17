مؤسسة النفط تؤكد استقرار «إمدادات الوقود»: متوفر بجميع المستودعات

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation تنويهاً أكدت فيه توفر الوقود في جميع مستودعات شركة البريقة، مع استمرار عمليات الإمداد بشكل منتظم ودون انقطاع.

وأوضحت المؤسسة أن ناقلة الوقود Easterly Symphony وصلت مساء أمس محمّلة بنحو 34 مليون لتر من وقود البنزين، في خطوة تعزز من مستويات الإمداد المتاحة في السوق المحلي.

وأضافت أن الناقلة Hatay تليها مباشرة، وتحمل شحنة تقدّر بنحو 40 مليون لتر من البنزين، ضمن خطة دعم مستمر لمخزون الوقود في البلاد.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن حركة الإمدادات تسير بشكل طبيعي داخل مستودعات شركة البريقة، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي بشكل مستمر.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تؤدي إلى ازدحام غير مبرر أمام محطات الوقود، مشددة على أن الوضع التشغيلي مستقر وأن الإمدادات متوفرة.

ويأتي هذا التوضيح في سياق متابعة مستمرة لملف الطاقة في ليبيا، حيث تعمل الجهات المختصة على تعزيز استقرار الإمدادات وتلبية الطلب المحلي بشكل منتظم.