مؤسسة النفط تؤكد استمرار العمل في جميع مواقع الإنتاج والتصدير

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن العمليات الفنية والتشغيلية في كافة الحقول والموانئ النفطية تسير بشكل طبيعي وآمن، مشيرة إلى استمرار العمل بشكل منتظم دون أي انقطاع في عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز في جميع شركاتها التابعة، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.

وأوضحت المؤسسة أن إنتاج النفط الخام خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 1,376,415 برميلًا، فيما وصل إنتاج المكثفات إلى 40,914 برميلًا، وإنتاج الغاز الطبيعي إلى 2.560 مليار قدم مكعب، حسب التقارير اليومية الصادرة عن غرف العمليات الفنية.

وأكدت المؤسسة أن فرق العمل من مهندسين وفنيين وإداريين تواصل أداء مهامها بكفاءة عالية لضمان استمرارية الإنتاج والتصدير، بما يعزز الاستقرار ويقوي ثقة الشركاء الدوليين في قطاع النفط والغاز الليبي.

وجددت المؤسسة الوطنية للنفط التزامها الكامل بالعمل بمهنية وروح وطنية مسؤولة للحفاظ على استقرار قطاع النفط والغاز وصون الثروة السيادية الوطنية لجميع الليبيين.