مؤسسة النفط تؤكد الالتزام بـ«الحيادية».. الإنتاج يصل 1.375 مليون برميل يومياً

أكد المهندس مسعود سليمان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، التزام المؤسسة بالحيادية والمهنية والشفافية في جميع عملياتها، مع التركيز على سلامة العاملين وحماية الأصول، واستكمال منظومات القياس لتعزيز الحوكمة والدقة التشغيلية.

وجاء ذلك خلال افتتاح اجتماعات الجمعيات العمومية لشركات الخليج العربي والجوف والشركة الوطنية للإنشاءات، بحضور مجلس إدارة المؤسسة ولجان الإدارة والمديرين العامين وعدد من المختصين.

وأشار سليمان إلى أن جهود العاملين أسهمت في تحقيق متوسط إنتاج 1.375 مليون برميل نفط يوميًا و2.5 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، مضيفًا أن الشركات التابعة حققت إنجازات ملموسة في 2025 مع وضع خطط متقدمة لعام 2026.

وسجلت شركة الخليج العربي إنتاجًا بلغ متوسطه 286 ألف برميل يوميًا وذروة 305 آلاف برميل، مع إنتاج غاز متوسط 88 مليون قدم مكعب يوميًا، وأسهم حفر ثلاثة آبار في إضافة أكثر من 17 مليون برميل نفط و24 مليار قدم مكعب غاز.

كما تجاوز إنجاز مشروع خط السرير–طبرق نسبة 90%، وبلغ مشروع استغلال الغاز المصاحب في حقلَي مسلة والسرير 97%، فيما سجلت مصفاة طبرق تكرير 622 ألف برميل بنسبة أداء 130% من المستهدف.

وباشرت الشركة الوطنية للإنشاءات تنفيذ مشروع استبدال 100 كيلومتر من خط الشحن بقطر 34 بوصة بين السرير وطبرق، والمتوقع الانتهاء منه في يونيو المقبل، بينما تمكنت شركة الجوف من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه زبائنها من شركات القطاع النفطي.