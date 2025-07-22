مؤسسة النفط تؤكد مواصلتها تنفيذ مراحل «جولة العطاء العام للاستكشاف»

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط استمرارها في تنفيذ مراحل جولة العطاء العام للاستكشاف، مشيرة إلى أن الجهود التي بذلها فريقها الفني تكللت بالنجاح خلال المرحلة الأولى، فيما تجري حالياً الترتيبات النهائية لتفعيل غرفة البيانات الافتراضية، كخطوة تمهيدية لبدء المرحلة التالية من المنافسة.

وكانت الجولة قد شهدت تفاعلاً واسعاً في مرحلتها الأولى، حيث تقدمت 43 شركة وائتلاف واحد بعروضها، وذلك بعد سلسلة من اللقاءات الفنية والترويجية نظمتها المؤسسة في عدد من المدن العالمية، بهدف تعزيز الشراكة وجذب الاستثمارات في قطاع الاستكشاف.

وفي إعلان سابق، كشفت المؤسسة عن تأهل 29 شركة كمشغل رئيسي، إلى جانب 8 شركات كمستثمر، بعد استيفائهم للمعايير الفنية والمالية والشروط المعتمدة، ما يمهّد الطريق لعملية التنافس والفرز النهائي وفق الآلية المعتمدة.

وتُعد هذه الجولة من أكبر المبادرات التي أطلقتها المؤسسة في السنوات الأخيرة لدفع عجلة الاستكشاف والإنتاج، وتوسيع قاعدة الشركاء الدوليين في قطاع النفط الليبي، بما يسهم في تطوير الموارد الهيدروكربونية وزيادة معدلات الإنتاج على المدى المتوسط والبعيد.