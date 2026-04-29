مؤسسة النفط تبحث تحسين «إدارة الأصول» وتعزيز الشفافية

بحثت لجنة التصرف في الأصول الثابتة والموجودات في المؤسسة الوطنية للنفط آليات تطوير إجراءات التعامل مع الأصول وتحديثها، خلال اجتماع موسع ضم رؤساء وأعضاء اللجان التابعة للشركات والجهات النفطية.

وشارك في الاجتماع رئيس لجنة التصرف في الأصول الثابتة والموجودات المادية للشركات النفطية الشارف سعد سالم، حيث جرى استعراض سبل تعزيز كفاءة إدارة الممتلكات التابعة للقطاع النفطي، بما يواكب متطلبات الحوكمة الحديثة.

وناقش الحاضرون أهمية توحيد المعايير الفنية والإدارية بين مختلف الشركات النفطية، بما يسهم في رفع مستويات الشفافية والانضباط الإداري، ويضمن إدارة أكثر فاعلية للأصول والموجودات الحيوية داخل القطاع.

كما ركز الاجتماع على تعزيز التنسيق بين اللجان وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، بهدف تحسين آليات العمل وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

وتأتي هذه الجهود ضمن توجهات المؤسسة الوطنية للنفط الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة إدارة الأصول، بما يدعم استقرار القطاع النفطي ويحسن من جودة العمل الإداري والمالي.