مؤسسة النفط تبحث مع «إيني» خطط الاستكشاف المقبلة

عقدت إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين، اجتماعًا فنيًا مع شركة “إيني” شمال أفريقيا الإيطالية في المقر الرئيسي للمؤسسة بطرابلس، وذلك ضمن الاجتماعات السنوية مع الشركات الأجنبية المشاركة.

وتناول الاجتماع برامج الاستكشاف والاستطلاع التي أنجزتها الشركة والجاري تنفيذها خلال عام 2025، بالإضافة إلى خططها المقترحة لعام 2026 في المناطق البرية والبحرية.

كما استعرضت “إيني” أعمال المسح السيزمي، والحفر الاستكشافي، والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية.

وحضر الاجتماع مدير إدارة الاستكشاف بالمؤسسة، ونظيره من شركة “إيني”، وعدد من الفنيين والمختصين من الجانبين.