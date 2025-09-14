مؤسسة النفط تحتفي تكرّم شركة «السرير لإنجازها أكثر من 2100 يوم دون حوادث

نظّمت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، احتفالية بمناسبة يوم السلامة المهنية، بحضور رئيس مجلس الإدارة المهندس مسعود سليمان، وعضو مجلس الإدارة أحمد عمار، ومدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة خالد أبو خطوة، إلى جانب عدد من القيادات الإدارية والفنية بالمؤسسة والشركات التابعة لها.

وفي كلمته، أشاد رئيس مجلس الإدارة بالجهود المبذولة من العاملين في القطاع، واصفاً إياهم بصمّام الأمان الذي يعزز استقرار الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن ما تحققه الشركات الوطنية من إنجازات بسواعد ليبية خالصة هو مصدر فخر واعتزاز.

كما أثنى المهندس مسعود سليمان على الأداء المتميز لشركة السرير في مجال السلامة المهنية، مشيداً بتحقيقها أكثر من 2100 يوم عمل دون تسجيل حوادث. وأكد على أهمية الاستمرار في الالتزام بتعليمات السلامة وتوفير بيئة عمل آمنة في مختلف مواقع العمل.

وخلال الاحتفالية، منحت المؤسسة جائزة السلامة المهنية لشركة السرير للعمليات النفطية، تقديراً لإنجازها في هذا المجال، كما تم تكريم لجنتي الطوارئ في المنطقة الغربية والجنوبية، ولجنة الطوارئ في منطقة الهلال النفطي، تقديراً لدورهم في حماية الأرواح والحفاظ على سلامة المنشآت.

وأكدت المؤسسة أن السلامة المهنية تظل من أولويات العمل في القطاع، داعية إلى تعزيز ثقافة السلامة والوقاية في جميع مواقع العمل.