مؤسسة النفط تختتم دورة تدريبية لطلبة الطاقات المتجددة في سبها

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اختتام الدورة التدريبية المخصصة لطلبة السنة الثالثة بتخصص الطاقات المتجددة في معهد النفط للتأهيل والتدريب بمدينة سبها، وذلك عبر إدارة الطاقات المتجددة ومركز التطوير الفني والإداري، بالتنسيق مع المعهد، وبدعمٍ من مؤسسة “خبراء فرنسا”.

وأوضحت المؤسسة أن الدورة جاءت بالتعاون مع المركز الليبي لبحوث ودراسات الطاقة الشمسية وشركة “كونتانكو”، ضمن برامج التدريب العملي الميداني الهادفة إلى تزويد الطلبة بالمهارات الفنية اللازمة لسوق العمل، وتعزيز كفاءاتهم التطبيقية في مجال الطاقات المتجددة.

واختُتمت أعمال الدورة بتنفيذ مشروعَي تخرجٍ عمليين في تطبيقات الطاقة الشمسية، حيث تمثل المشروع الأول في تركيب منظومة طاقة شمسية متصلة بالشبكة العامة (On-Grid) بقدرة 3 كيلوواط داخل مقر المركز الليبي لبحوث ودراسات الطاقة الشمسية في طرابلس.

أما المشروع الثاني، فتضمن إنشاء منظومة ضخ مياه تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة 20 حصانًا، وتضم 30 لوحًا شمسيًّا، في خطوة تعكس توظيف التطبيقات العملية في مجالات الطاقة المتجددة.

وتندرج هذه الدورة ضمن جهود المؤسسة الوطنية للنفط لتعزيز التدريب العملي، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية الشابة، وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيقات الميدانية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة لدعم قطاع الطاقة ومواكبة التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في ليبيا.