«مؤسسة النفط» تدشن مشروعاً رياضياً في العرقوب

افتتحت المؤسسة الوطنية للنفط مشروع نادي شباب العرقوب الرياضي، بمشاركة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، ضمن برامج التنمية المستدامة وتعزيز علاقات حسن الجوار مع المجتمعات المحلية في مناطق العمل.

جرت مراسم الافتتاح بحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط حامد عبد السلام صالح، ورئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مصطفى امحمد هماد، والمدير التنفيذي للشركة الليبية للأسمدة حمد عريش، إلى جانب أعضاء لجنة الإدارة بشركة سرت، وهم عضو مجلس الإدارة للعمليات عبد الرحيم صالح، وعضو مجلس الإدارة للهندسة والمشروعات بدر فضل الله الصيد، وعضو مجلس الإدارة للتصنيع والصيانة والمرافق السنوسي منصور، بالإضافة إلى عدد من مديري العموم ومديري الإدارات بالشركة.

وشهدت المناسبة مشاركة الأجهزة الأمنية بالمنطقة، ما يعكس أهمية التنسيق المؤسسي ودعم الاستقرار، إلى جانب حضور مشايخ وأعيان المنطقة وجمع من الأهالي، الذين أشادوا بالمبادرة واعتبروها خطوة داعمة للأنشطة الرياضية والشبابية، وتعزز دور الشباب وترسخ بيئة مجتمعية إيجابية تخدم مسارات التنمية المحلية المستدامة.

وأكد المتحدثون خلال كلماتهم على الدور الوطني الذي تضطلع به المؤسسة الوطنية للنفط بقيادة رئيس مجلس إدارتها مسعود سليمان موسى، مشيرين إلى التزام المؤسسة بتوسيع برامج المسؤولية الاجتماعية، ودعم المجتمعات المحلية المحيطة بمواقع الإنتاج، وربط النشاط الصناعي بالمشاريع التنموية المستدامة.

وشهد الحفل توزيع دروع تقدير على الجهات المشاركة، عرفانًا بمساهمتها وجهودها في إنجاز المشروع، الذي يندرج ضمن سلسلة مبادرات مجتمعية تنفذها المؤسسة وشركاتها التابعة، تأكيدًا على مسؤوليتها الوطنية ودورها التنموي في مختلف المناطق الليبية.

واختتمت الفعالية بالتأكيد على استمرار دعم البرامج المجتمعية والتنموية، وتعزيز الشراكة مع المجتمعات المحلية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة.