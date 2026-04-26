مؤسسة النفط تردّ على شائعات الوقود «غير المطابق» للمواصفات

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان رسمي لها أنها تتابع عن كثب ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من معلومات غير دقيقة وصادرة عن مصادر غير موثوقة بشأن توريد شحنة وقود يُزعم أنها لا تطابق المواصفات القياسية المعتمدة.

وبحسب المؤسسة، فقد تم إخضاع الشحنة المذكورة لسلسلة من الفحوصات والتحاليل الإضافية في مختبرات مركز بحوث النفط، حيث أظهرت النتائج مطابقتها التامة للمواصفات القياسية الليبية.

كما تم التأكد من صحة هذه النتائج من خلال المفتش الدولي المحايد، شركة SayBolt الدولية، التي تولت مسؤولية التفتيش والمعاينة قبل وصول الشحنة إلى ليبيا.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت الشركة العالمية للتفتيش والخدمات، إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال، مطابقة الشحنة للمواصفات وجودتها العالية.

وأوضحت المؤسسة أن الشحنة التي وصلت على متن الناقلة قد خضعت لتقييم شامل من قبل أربع جهات فنية متخصصة: المفتش الدولي المحايد، شركة التفتيش العالمية، الجهة المحلية المختصة بالتفتيش، ومركز بحوث النفط، وقد أجمع جميع المعنيين على أن حمولة الناقلة من مادة بنزين السيارات مطابقة تمامًا للمواصفات القياسية وخالية من أي ملوثات قد تؤثر على جودة الوقود.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنها تواصل عملها المتواصل لضمان توفير الوقود وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، تلبية لاحتياجات السوق المحلي وحماية سلامة المستهلكين.

كما دعت المواطنين ووسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والرجوع إلى المصادر الرسمية للمعلومات.

وفي إطار التزامها بمبدأ الشفافية، وجه رئيس مجلس الإدارة بنشر كافة الشهادات والتقارير الفنية ذات الصلة، سواء المحلية أو الدولية، التي تعكس الجهود المستمرة من قبل المؤسسة وشركة البريقة لضمان إمدادات وقود مطابقة للمواصفات وحماية صحة وسلامة المستهلك.

وللاطلاع على الوثائق الرسمية لنتائج التحليلات من قبل الجهات المعنية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة الوطنية للنفط من هنا.