مؤسسة النفط ترصد مستويات «البنزين والديزل والغاز» بالمستودعات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن آخر تحديث لأرصدة المستودعات النفطية وحركة ناقلات الوقود في عدد من المدن الليبية، وذلك ضمن بياناتها الدورية المتعلقة بإمدادات الوقود ومتابعة عمليات التفريغ والشحن في الموانئ والمستودعات التابعة لها.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن مستودع طرابلس سجل رصيداً من البنزين بلغ 3575 طن متري، والديزل 17276 طن متري، والغاز 921 طن متري.

وفيما يتعلق بحركة الناقلات، أفادت المؤسسة بوصول ناقلة بنزين اليوم، مع توقع وصول ناقلة بنزين أخرى يوم 17 أبريل.

وفي مستودع مصراتة، بلغ رصيد البنزين 12201 طن متري، والديزل 17036 طن متري، والغاز 2792 طن متري.

كما أشارت البيانات إلى توقع وصول ناقلة بنزين وناقلة ديزل يوم 18 أبريل.

أما مستودع الزاوية، فقد سجل 7673 طن متري من البنزين، و20336 طن متري من الديزل، و732 طن متري من الغاز.

وأكدت المؤسسة أن ناقلة ديزل أنهت عمليات التفريغ، في حين يُنتظر وصول ناقلة بنزين يوم 21 أبريل.

وفي مستودع بنغازي، بلغ رصيد البنزين 7662 طن متري، والديزل 9084 طن متري، والغاز 3530 طن متري، مع استمرار تفريغ ناقلة بنزين حالياً.

وفي مستودع طبرق، سجلت الأرصدة 5455 طن متري من البنزين، و6627 طن متري من الديزل، و57 طن متري من الغاز، دون تسجيل حركة ناقلات خلال الفترة ذاتها.

وتعكس هذه البيانات استمرار تدفق إمدادات الوقود إلى مختلف المناطق الليبية عبر منظومة التوزيع التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، في إطار متابعة يومية لضمان استقرار الإمدادات وتغطية الطلب المحلي.