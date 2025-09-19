مؤسسة النفط تستعد لتنظيم ورشة عمل حول «الإمكانات الغازية لمسطح برقة»

في إطار جهودها لتعزيز استكشاف وتطوير الموارد الهيدروكربونية، شهد المقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، اجتماعًا موسعًا ترأسه مدير إدارة الاستكشاف بالمؤسسة، بحضور مدراء إدارات الاستكشاف بالشركات النفطية، ومستشارين، وممثلين عن المراكز البحثية، وفريق التحضير المسؤول عن تنظيم ورشة العمل الفنية المرتقبة بعنوان: “الإمكانات النفطية والغازية لمسطح برقة والمناطق المجاورة لها”.

وتهدف هذه الورشة، التي ستنظمها قريبًا شركة الخليج العربي للنفط بدعم من المؤسسة، إلى استعراض وتقييم الإمكانات الجيولوجية لمسطح برقة، وتحليل البيانات الفنية والجيوفيزيائية، بما يسهم في تحديد فرص الاستكشاف والإنتاج المستقبلية، مع التركيز على التقنيات الحديثة وتبادل الخبرات بين المختصين.

ويأتي هذا الاجتماع التحضيري ضمن سلسلة من الخطوات الرامية إلى ضمان أعلى درجات التنسيق بين الجهات المشاركة، وتوفير مناخ علمي وعملي يليق بأهمية هذه الورشة في دعم استراتيجية الدولة لتطوير قطاع النفط والغاز.