مؤسسة النفط تستعرض مشاريع 2026 لجميع الشركات

ناقش رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، خطة زيادة الإنتاج ومشاريع عام 2026 لشركات الواحة ومليته والبريقة والوطنية للتموين، وذلك خلال الاجتماعات العمومية والسنوية المنعقدة بمقر المؤسسة في طرابلس، بحضور مجالس ولجان الإدارة والمديرين العامين والمختصين.

وثمّن رئيس مجلس إدارة المؤسسة، المهندس مسعود سليمان، إنجازات وجهود الشركات خلال العام الماضي، مشددًا على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لسلامة العاملين، وتدريبهم، وحماية البيئة، واستكمال منظومات القياس لتعزيز الحوكمة ورفع مستوى الدقة التشغيلية.

واستعرضت الاجتماعات حصيلة مشاريع عام 2025، حيث حققت الشركات إنجازات بارزة رغم شح الميزانيات. فقد سجلت شركة الواحة ذروة إنتاج يومي بلغت 371 ألف برميل نفط و291 مليون قدم مكعب من الغاز، إلى جانب حفر بئر استكشافية و61 بئرًا تطويرية.

وسجلت شركة مليته أعلى معدل إنتاج يومي بلغ 180 ألف برميل نفط و1,583 مليون قدم مكعب من الغاز، وحفرت بئرًا تطويرية. كما نجحت شركة التموين في تقديم خدمات تموينية وإعاشية رفيعة المستوى لشركات القطاع في الحقول والموانئ النفطية.

وفيما يخص شركة البريقة، فقد افتتحت وشغّلت 27 نقطة تعبئة غاز فورية لتلبية احتياجات القطاعات الحيوية بالدولة، بما يعكس التزام المؤسسة بتأمين الموارد الحيوية وضمان استمرارية الإنتاج.