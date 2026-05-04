مؤسسة النفط تطلق «برامج تدريبية» في طرابلس وبنغازي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن انطلاق حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة ضمن خطة العام 2026 المعتمدة من مجلس إدارتها، وذلك عبر مركز التطوير الفني والإداري التابع للإدارة العامة للتدريب.

واستهدفت البرامج التدريبية التي انطلقت في مدينتي طرابلس وبنغازي 58 متدربًا من مختلف إدارات المؤسسة وشركاتها التابعة، في إطار خطة تهدف إلى مواكبة أحدث التقنيات والمعايير المهنية في قطاع النفط.

وفي طرابلس، شهدت الدورات انطلاق برامج في علوم الأرض (Geoscience) بالتعاون مع شركة SLB، إلى جانب دورات في تحليل البيانات (Power BI) وصيانة المحولات الكهربائية، بما يعزز المهارات التقنية للعاملين في القطاع.

وفي السياق ذاته، انطلقت في مدينة بنغازي برامج تدريبية متقدمة في هندسة المكامن (Production Engineering) بالتعاون مع شركة SLB، إضافة إلى برنامج قانوني متخصص في إدارة العقود الإدارية بدءًا من مرحلة التفاوض وحتى التنفيذ.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن هذه البرامج تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى الاستثمار في العنصر البشري وتطوير القدرات الفنية والإدارية، بما يرفع من كفاءة الأداء التشغيلي ويعزز التكامل المعرفي بين مختلف مكونات قطاع النفط في ليبيا.