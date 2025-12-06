مؤسسة النفط تطلق مرحلة أولى من مشروع «احتواء حرائق الآبار»

أطلقت المؤسسة الوطنية للنفط المرحلة الأولى من مشروع السيطرة على حرائق آبار النفط والغاز، وتهدف من خلاله إلى رفع معايير السلامة داخل الحقول واستدامة عمليات الإنتاج، وبدأ التنفيذ بالتعاون مع شركة الواحة وشركة دايناميك العالمية.

وتتولى لجنة الطوارئ للسيطرة على فوران الآبار الإشراف المباشر على المشروع، وتركز أعمالها على تطوير آليات الحماية الميدانية ورفع الجاهزية الفنية للعاملين، وترتبط الإجراءات الجديدة برؤية مجلس إدارة المؤسسة الداعية إلى تعزيز قدرات القطاع في التعامل مع الحالات الطارئة وفق أعلى المعايير التشغيلية.

تأتي الخطوة في سياق جهود متواصلة لحماية البنية التحتية النفطية في ليبيا، وخصوصًا بعد حوادث متكررة شهدتها بعض الحقول خلال السنوات الماضية بسبب الأعطال الفنية أو التسربات المفاجئة، ويمثل مشروع السيطرة على حرائق الآبار أحد برامج المؤسسة الهادفة إلى تقليل المخاطر التشغيلية وضمان استقرار مستويات الإنتاج في ظل التحديات الأمنية والفنية التي يواجهها القطاع.