مؤسسة النفط ترفع كفاءة «أنظمة التصدير»: نلتزم بالمعايير الدولية

عقدت الإدارة العامة للتفتيش والقياس سلسلة اجتماعات فنية في ميناء الزاوية النفطي، بالتنسيق مع شركة الزاوية لتكرير النفط، تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الرامية إلى تعزيز التنسيق ورفع كفاءة عمليات القياس.

وشارك في الاجتماعات عدد من المسؤولين من الجانبين، حيث جرى بحث أبرز المشاريع الفنية المرتبطة بأنظمة القياس، وفي مقدمتها استكمال منظومة عدادات قياس الصادرات باستخدام تقنية الموجات فوق الصوتية، إلى جانب مناقشة أعمال المعايرة الدورية للخزانات، ومشروع تركيب أنظمة حديثة لقياس مستويات السوائل داخلها.

وأكدت الإدارة العامة للتفتيش والقياس خلال اللقاء ضرورة الالتزام بالمعايير القياسية الدولية، بما يشمل معايير معهد البترول الأمريكي (API) ومعايير المنظمة الدولية للقياس القانوني (OIML)، إضافة إلى التقيد بدليل القياس الليبي المعتمد، بما يعزز دقة وموثوقية البيانات المرتبطة بعمليات التصدير.

وفي سياق متصل، عقدت الإدارة اجتماعًا منفصلًا مع مفتشي القياس بمكتب التفتيش والقياس داخل ميناء الزاوية النفطي، خُصص لمتابعة سير العمل والاطلاع على احتياجات المكتب، في إطار دعم الأداء الميداني ورفع كفاءة فرق العمل.

وتندرج هذه الاجتماعات ضمن جهود المؤسسة الوطنية للنفط الليبية لتطوير منظومات القياس ورفع مستوى الامتثال للمعايير الدولية، بما يضمن تعزيز الشفافية والدقة في قطاع النفط، الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.